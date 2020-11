Rostock

Beim Hausbau gibt es für viele den Brauch, in den Grundstein Zeitzeugnisse hineinzulegen – das kann zum Beispiel eine aktuelle Tageszeitung sein. Diese wird dann ins Fundament eingemauert und wäre erst beim Abriss des Gebäudes wieder zugänglich. Ein solches Zeitzeugnis wurde jetzt bei mir Zuhause gefunden – allerdings nicht im Gemäuer, sondern unter der Badewanne: Reste einer 25 Jahre alten Ostsee-Zeitung.

Neue Badewanne

Erst vor ein paar Wochen bin ich in eine neue Wohnung gezogen. Die Badewanne war leider schon sehr in die Jahre gekommen und an einigen Stellen beschädigt, so dass mein Vermieter sie schnell austauschen ließ. Am Montag waren nun Handwerker da. „Guck mal, da ist ja eine Zeitung!“, hörte ich sie irgendwann rufen.

Kaum noch was zu erkennen

Zum Vorschein kamen ein paar total zerfetzte Zeitungsseiten, die unter und neben der Wanne als Dämmstoff verwendet wurden. Viel ist auf den kleinen Zeitungsschnipseln leider nicht mehr zu erkennen. Nur so viel: Die Ausgabe stammt aus dem Jahr 1995, an dem Tag wurde vermeldet, dass die Polizei 700 000 zu schnelle Fahrer gestoppt hat, in Schwerin eine Motorrad-Messe stattfindet und Sachsen um das „Ampelmännchen mit Hut“ kämpft.

Von Katharina Ahlers