Rostock

Man kann von morgens bis abends T-Shirt und kurze Hosen tragen, wird toll braun und kommt sich ein bisschen so vor wie das Model aus dem Urlaubskatalog. Diese Hitze hat einfach viele tolle Seiten. Kochen, beim Pizzadienst anrufen? Ach, was, wer hat denn bei so einem Wetter Lust auf warmes Essen? Das Einzige, was zählt, ist trinken.

Dabei machen sich erstaunliche Dinge bemerkbar. Insbesondere bei Personen, die nicht von morgens bis abends in T-Shirt und kurzen Hosen bekleidet sein können. Weil sie in langer Kleidung im Büro sitzen und ernsthafte Dinge erledigen müssen. Solche Leute schütten in diesen Tagen unfassbare Mengen Wasser in sich hinein. Bauarbeiter und Hochofen-Schichtarbeiter kennen das.

Anzeige

Und es passiert etwas Phänomenales: nichts. Alles bleibt drinnen. Oder sucht sich andere Wege. Egal, das Hemd ist abends eh durch. Nie müssen, das hat schon was. Wenigstens eine Gemeinsamkeit mit den Menschen aus dem Urlaubskatalog.

Von Gerald Kleine Wördemann