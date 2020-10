Rostock

Kuriose, aber auch ernst gemeinte Welttage gibt es viele. Heute zum Beispiel ist der Internationale Hände-Waschtag. Die Weltgesundheitsorganisation hat ihn 2008 ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam zu machen, dass sich so vielen Krankheiten vorbeugen lässt. In diesem Jahr hat das wohl einen größeren Stellenwert als je zuvor.

Seit sich das Coronavirus weltweit verbreitet, werden wir ständig an richtige Handhygiene erinnert: auf Aufklebern in öffentlichen Toiletten, in Arztpraxen, Ämtern und Geschäften. Einer Studie der Uni Regensburg zufolge waschen wir uns seit Ausbruch der Pandemie häufiger die Hände – vor allem nach Kontakt zu Menschen oder Gegenständen.

Nachdem man gerade zum Anfang der Pandemie oft verzweifelt nach Seife in Rostocks Supermärkten und Drogerien suchte, sind die Regale nun wieder gut gefüllt und bieten eine große Auswahl an Sorten. So hat jeder Rostocker am Internationalen Händewaschtag wieder die Qual der Wahl.

Von Katharina Ahlers