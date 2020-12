Im Mai hatte das Innenministerium 40 000 Coronatests über das Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene in Auftrag gegeben. Dafür gab es kein Vergabeverfahren. Aber selbst in einer solchen Situation hätte das Land nicht nur mit einem Unternehmen verhandeln dürfen, entschied das Gericht am Mittwoch.