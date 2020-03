Rostocker „Ocean Technology Campus“ ist Finalist bei Ideenwettbewerb

Rostock

Erfolg für den „Ocean Technology Campus“ ( OTC) in Rostock: Die gemeinsame Initiative aus Wirtschaft, Forschung und Politik gehört zu den 16 Finalisten der ersten Wettbewerbsrunde von „Clusters4Future“. Der bundesweiten Ideenwettbewerb wurde im vergangenen Jahr vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen und richtet sich an Innovationsnetzwerke, die unterschiedliche Stärken verschiedener Akteure miteinander verbinden.

Deutschlandweit wurden 137 Vorschläge eingereicht – sie umfassen Themen wie Wasserstoff, Quantentechnologie, Krebsforschung und nachhaltige Mobilitätskonzepte. Die 16 überzeugendsten Innovationsnetzwerke werden nun von einer Expertenjury für die nächste Phase des Wettbewerbs empfohlen – diese Projekte werden anschließend in einer sechsmonatigen Konzeptionsphase mit bis zu 250 000 Euro unterstützt.

Netzwerk wird aufgebaut

„In der nächsten Phase geht es darum, Ideen zu konkretisieren und zu überlegen, wie man Forschungsergebnisse in die Anwendung bringt“, sagt Projektleiterin Heike Link von der Universität Rostock. „Wir erarbeiten das langfristige Konzept und bieten Workshops für Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft an.“ Die Projektleiterin hofft, dass sich das Großprojekt auch in den nächsten Phasen des Wettbewerbs behaupten kann und langfristig vom Bund gefördert wird.

„Dass wir ausgewählt wurden, ist schon mal ein gutes Zeichen und freut uns sehr“, sagt Kathrin Krüger, Sprecherin des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung ( IGD). „Jetzt fangen die Akteure an, sich zu vernetzen.“

Neue Verfahren für die Meeresforschung

Im Mittelpunkt der Rostocker Zukunftsvision stehen Entwicklungen für die nachhaltige Nutzung der Meere. Geplant ist unter anderem ein hochmoderner Forschungscampus auf dem Gelände des Fracht- und Fischereihafens. Direkt am Wasser sollen Forscher der Uni Rostock, aber auch aus privaten Unternehmen neue Gerätschaften und Verfahren für die Arbeit in den Ozeanen entwickeln. Geplant sind Werkstätten und Labore, Büros und Testanlagen.

Die eigentliche Erprobung soll dann vor Nienhagen stattfinden. Rund um das künstliche Riff sollen Taucherroboter, autonom arbeitende Maschinen und andere neue Entwicklungen getestet werden – neue Techniken für den Einsatz in aller Welt.

Bettina Martin : Zukunftsweisendes Projekt

Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin freut sich, dass das Projekt bundesweit überzeugen konnte. „Mit dem OTC kann Rostock eine führende Rolle als Standort für die Meerestechnikforschung in der digitalen Unterwassertechnik in Deutschland einnehmen“, sagt sie. „Wissenschaft und Wirtschaft, regionale und lokale Akteure arbeiten zusammen.“

Auch Wolfgang Schareck, Rektor der Universität Rostock, freut sich ebenfalls über den Erfolg in der ersten Runde des Wettbewerbs. „Mit der Auswahl für die nächste Runde des Ideenwettbewerbs hat unsere praxisbezogene Forschungspartnerschaft in Rostock überregionale Anerkennung gefunden“, sagt er. „Wir sind gespannt, wie es uns in der Konzeptionsphase gelingt, die hochgesteckten Erwartungen an den ‚Ocean Technology Campus‘ einzulösen.“

Sieben Projekte werden gefördert

In einer zweiten Wettbewerbsrunde werden schließlich diejenigen Netzwerke ausgewählt, die vorerst drei Jahre mit bis zu fünf Millionen Euro pro Jahr gefördert werden. Nach der jetzt folgenden Konzeptionsphase will die Jury Anfang 2021 bis zu sieben Projekte auswählen.

