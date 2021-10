Rostocker Oktoberfest: Das ist der Gewinner des OZ-Gewinnspiels

Rostock

Lederhose und Dirndl müssen so langsam bereit gelegt werden: In nicht einmal einer Woche startet in Rostock das Oktoberfest 2021. An insgesamt vier Tagen (15., 16., 22. und 23. Oktober jeweils von 17 bis 23 Uhr) schunkeln Madeln und Buam im Festzelt im Stadthafen. Knapp 2000 Besucher pro Festtag feiern mit.

Die Karten für das Event sind nahezu ausverkauft. Deshalb hat die OSTSEE-ZEITUNG einen Tisch für acht Personen am Eröffnungstag des Oktoberfestes (15. Oktober) verlost.

63 Teilnehmer wollten sich die Chance nicht nehmen lassen, bei dem Gaudi im Stadthafen dabei zu. Dazu mussten sie allerdings registrieren und eine Frage richtig beantworten: Wo findet das große Oktoberfest in Bayern normalerweise statt? A: auf dem Amalienfeld; B: auf der Theresienwiese; C: auf dem Margaretenplatz.

Frank Maguhna, der Gewinner des OZ-Gewinnspiels, wusste, dass die richtige Antwort B ist. Er darf nun mit sieben Begleitpersonen zum Start des Rostocker Oktoberfestes am 15. Oktober mitfeiern. Der Veranstalter ist darüber informiert und setzt Sie auf die Gästeliste. Herzlichen Glückwunsch!

Von OZ/acs