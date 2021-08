Für die Rostocker Sparkasse verlief das erste Corona-Jahr erfreulich: Die Bilanzsumme kletterte auf fast fünf Milliarden Euro. Das öffentlich-rechtliche Institut fördert zahlreiche kulturelle und soziale Projekte in der Region.

Plus elf Prozent: Rostocker Ospa legt starke Bilanz für das Jahr 2020 vor

Banken - Plus elf Prozent: Rostocker Ospa legt starke Bilanz für das Jahr 2020 vor

Banken - Plus elf Prozent: Rostocker Ospa legt starke Bilanz für das Jahr 2020 vor