Rostock

Feuchte Wände, schlechtes Raumklima, Keimbelastung – da mussten die Verantwortlichen der Rostocker Ostseesparkasse (Ospa) reagieren. Vor gut einem Jahr wurde deshalb die Filiale im Stadtteil Gehlsdorf geschlossen, um weder Mitarbeiter noch Kunden zu gefährden. Seitdem steht in der Fährstraße ein Trailer als Ausweichbankfiliale. Jetzt gibt es aber Pläne für eine langfristige neue Lösung.

Lesen Sie mehr: Millionenprojekt am Schnatermann: Wie viel ist Rostock ein neuer Hafen wert?

Anzeige

Schon ab März soll mitten im Stadtteil, auf dem Kirchenplatz, ein Container errichtet werden, der dann als Ospa-Filiale dient. Und das voraussichtlich für zwei Jahre. „Denn an unserem eigentlichen Standort wird ein neues Gebäude entstehen, das neben einer modernen Filiale auch Wohnungen enthält“, sagt Achim Langhof von der Ospa.

Sicherheitstechnik ist kostspielig

Dafür würden rund drei Millionen Euro investiert. „Unter anderem, weil die Sicherheitstechnik für eine Filiale so kostspielig ist“, sagt Langhof. Unklar sei derzeit noch, welche Ursache die aufgetretenen Schäden in der alten Geschäftsstelle haben. „Die Proben ergab Staunässe in der Bodenplatte und den Außenwänden, so hat es dann auch der Gutachter bestätigt. Noch wissen wir aber nicht, woher die kommt.“ Deshalb blicke man ein bisschen mit Sorge darauf, was die Bauarbeiter nach dem Abriss der alten Filiale in der Tiefe des Grundstücks erwartet.

Alte Filiale soll im Sommer abgerissen werden

Dennoch wolle das Rostocker Bankhaus den Standort nicht aufgeben. „Wir glauben daran, hätten sonst ja auch nicht vor ein paar Jahren noch das Grundstück gekauft“, ergänzt Cornelia Glapa von der Ospa. Der Abriss des alten Gebäudes sei für diesen Sommer geplant. Künftig soll in der neuen, rund 230 Quadratmeter großen Filiale das Beratungsangebot sogar noch ausgebaut werden und auch die Bereiche Immobilien, Versicherungen sowie Gewerbekunden abdecken. Sofern, wie vom Bauherren erwartet, noch im Oktober dieses Jahres die Baugenehmigung vorliegt, könnte das neue viergeschossige Haus im vierten Quartal 2022 bezugsfertig sein.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über der geplanten Filiale an der Ecke Fährstraße/Zur Feuerwehr sind acht Mietwohnungen vorgesehen, die jeweils zwischen 75 und 95 Quadratmetern groß sein sollen.

Gehlsdorfs Ortsbeiratsvorsitzender Kurt Massenthe ( CDU/UFR) freut sich über die Pläne des Bankhauses. „Vor allem die Errichtung des Containers auf dem Kirchenplatz ist gut für uns, weil dafür Strom- und Wasseranschluss gelegt werden, die wir uns dort lange gewünscht haben und dann künftig, zum Beispiel bei Festen, auch nutzen können.“

Von Claudia Labude-Gericke