Rostock

Dass die „NConf“ einmal so groß werden würde, hätte Paul Herzog niemals gedacht: Mehr als 210 Teilnehmer haben sich bereits für Mecklenburg-Vorpommerns einzige Entwicklerkonferenz im Rostocker Ostseestadion angemeldet. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Am 6. Juni werden dort, wo sonst Fans bei Fußballspielen des FC Hansa Rostock mitfiebern, die „heißesten“ Themen der IT-Branche diskutiert: „Es geht um IT-Sicherheit, Augmented Reality (erweitere Realität) und künstliche Intelligenz“, sagt Herzog, einer der sieben Organisatoren.

Bereits zum dritten Mal können Softwareentwickler und Führungskräfte sich unter dem Motto „Learn Something New“ in Workshops und Kurzvorträgen über die neuesten Technologietrends der Welt informieren. Neu ist in diesem Jahr die Struktur der Veranstaltung: „Unser Programm teilt sich noch klarer in weichere Themen für Einsteiger und praktische Angebote für richtige Techis“, sagt Herzog. Das sei aus dem Feedback der vergangenen Jahre hervorgegangen. Jeweils am Vormittag und Nachmittag stehen den Teilnehmern vier verschiedene Blöcke zur Auswahl.

Redner kommen aus ganz Deutschland

„Viele unserer Speaker stammen aus der Region, einige aber kommen extra aus Süddeutschland angereist“, verrät Jonas Flint, der die Konferenz mitorganisiert. Um neue, frische Impulse zu setzen, spreche nur einer der Redner zum zweiten Mal auf der „NConf“. „Alle anderen haben wir nach den thematischen Schwerpunkten ausgewählt“, so Herzog. Die meisten Speaker der vergangenen beiden Jahre kämen aber als Teilnehmer wieder – vor allem, um sich weiter zu vernetzen.

Die Netzwerkarbeit stünde auch für die Studierenden auf der Veranstaltung im Vordergrund. 80 Tickets wurden in diesem Jahr kostenlos für den IT-Nachwuchs der Universitäten Rostock und Lübeck und der Hochschulen Wismar, Stralsund und Neubrandenburg bereitgestellt. „Wir freuen uns sehr, noch mehr potenziellen Absolventen einen Einblick in die Technologielandschaft von MV zu geben“, sagt Herzog. Das passiere derzeit noch zu wenig.

Dabei könne sich die IT-Wirtschaft im Land durchaus sehen lassen: Neben bereits etablierten Unternehmen siedeln sich immer mehr Start-ups im Nordosten Deutschlands an. Mittlerweile gibt es rund 700 IT-Firmen in MV. „Während des Studiums aber lernt man immer nur die größten Fünf kennen und nie die, die hier ansässig sind“, bestätigt Informatikstudent Steffen Sachse. Im Herbst werde er seine Masterarbeit abgeben, weshalb sein dritter Besuch auf der „NConf“ nun noch größere Bedeutung besitzt. „Ich sehe meine Zukunft schon in der Region.“

Roboter „Pepper“ zieht Lose

Doch Sachse ist mehr als nur ein Zuhörer. Er wird auch für eines der Highlights auf der Entwicklerkonferenz sorgen. Sein Begleiter wird der humanoide Roboter „Pepper“ sein, den er im Zuge seiner Abschlussarbeit für die Ostseesparkasse programmiert. „Bis zur Veranstaltung wird er lernen, wie man die Zettel bei einer Verlosung zieht“, sagt der Informatiker weiter. Denn das werde seine Aufgabe sein, bevor es zum Ausklang der Veranstaltung auf die Dachterrasse des Ostseestadions geht.

Steffen Sachse, Informatikstudent an der Universität Rostock, nimmt zum dritten Mal an der „NConf“ teil. Dieses Mal kommt er nicht allein: Er bringt einen humanoiden Roboter mit. Quelle: Pauline Rabe

Sachse ist nicht der Einzige, der zum wiederholten Mal an der Konferenz teilnimmt. Auch Maximilian Fenske, Projektleiter bei der Rostocker Firma IT-Tecture, kommt erneut vorbei: „Es gibt in MV sonst kaum Plattformen, bei denen man so viele Leute aus seiner Branche trifft. Das hat mich echt angefixt“, sagt er. Welchen Vortrag er sich anhören wird, weiß er noch nicht. Es werde aber wahrscheinlich eher in Richtung Management gehen.

„Wobei mich auch die IT-Sicherheit interessiert. Das Thema ist im Süden Deutschlands schon viel präsenter, obwohl das die Leute hier genauso beschäftigt“, so Fenske. Das bestätigen auch die Anfragen aus dem vergangenen Jahr: Wie sicher die Zukunft sein wird, ist das Thema, das sich die Teilnehmer am häufigsten wünschten.

Für jeden IT-Interessierten ist etwas dabei Die „NConf“ findet am 6. Juni ab 8.30 Uhr im Rostocker Ostseestadion in der Kopernikusstraße 17 statt. Ziel der Konferenz ist es, den Erfahrungsaustausch zwischen Akteuren der IT-Branche in Mecklenburg-Vorpommern zu fördern. Tickets können noch bis zum Tag der Veranstaltung gekauft werden: Eine Karte kostet 249 Euro. 80 Studierende hatten in diesem Jahr die Möglichkeit, ein kostenfreies Ticket zu erwerben. In den Jahren zuvor waren es maximal zwölf. Die Teilnehmer können zwischen acht Streams in drei Schwierigkeitsstufen auswählen: „Getting Started“ richtet sich an Technikinteressierte und Unternehmer, „Deep Dive“ an IT-Projektleiter und „Hard Code“ an Entwickler und richtige Techis. Weitere Informationen zum Programm der Entwicklerkonferenz gibt es unter: https://nconf.de/

Pauline Rabe