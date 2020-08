Rostocker Ostseewelle Moderatorin Ina Teloudis nach Zusammenstoß mit Auto im Krankenhaus

Rostock

Die Ostseewelle Moderatorin Ina Teloudis ist am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr von einem Auto in der Rostocker Zochstraße (KTV) erfasst worden. Der Polizei zufolge fuhr eine 62-Jährige mit ihrem Auto in Richtung der Neuen Werderstraße. Die 43-jährige Radiomoderatorin fuhr in entgegenkommender Richtung. Als die Autofahrerin nach links auf den Parkplatz des Supermarktes einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ina Teloudis wurde dabei verletzt.

Auf ihre Instagram Seite teilte sie ein Bild aus dem Südstadt Klinikum in Rostock mit ihren Fans. Demnach ist sie „mit Prellungen, Verstauchungen, und neben einer dicken Beule mit nur einem Knochenbruch davongekommen.“

In ihrem Post bedankt sie sich bei der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Eine Andeutung am Ende ihres Textes lässt darauf schließen, dass die Moderatorin zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm trug. Sie verspricht: „Zum Thema Helm kommt noch was... noch schäme ich mich zu doll.“ Ihre Follower wünschen der Mutter eines Sohnes unter dem Post eine baldige Genesung.

