Rostock

Was für ein nächtliches Spektakel: Es ist kurz nach Mitternacht am 2. Juli. Die große Pose, deren Spitze aus dem Warnow-Wasser ragt, geht ruckartig unter. Biss. Und was für einer. Der Rostocker Olaf Bernstein spürt sofort, dass sich hier ein großer Raubfisch sein in 1,5 Metern Tiefe platziertes Tauwurmbündel geschnappt hat. Dass es der Fang seines Lebens wird, auf den er seit Jahrzehnten hofft, ahnt der 59-Jährige freilich nicht.

Zum Glück ist der kräftige Mann, der auf dem Bau arbeitet, bestens vorbereitet. Eine spezielle Welsrute, 60er geflochtene Sehne und eine 10 000er Rolle sind für extreme Belastungen ausgelegt. Und zum Glück hat er seine Lebensgefährtin Kerstin Bockholdt dabei. Die 52-jährige Krankenschwester ist selbst begeisterte Anglerin und hat schon so manchen Brocken angelandet. Etwa 20 Minuten dauert das Duell zwischen dem Riesenwels und dem Hansestädter.

Räuber nimmt ordentlich Schnur

Der kapitale Fang marschiert einfach los. „Ich habe versucht, ihn zu führen, doch das war kaum möglich“, erinnert sich Bernstein. Es gelingt ihm aber, den Räuber auf Spannung zu halten. Immer wieder löst sich die gut eingestellte Bremse der Rolle und der Brocken unter Wasser nimmt ordentlich Schnur. Kein Wunder. Der Rostocker hat es mit einem 89 Kilogramm schweren Fisch zu tun.

Und der kräftige, 1,82 Meter große Mann kämpft. Unter anderem ein 1,42 Meter langes Exemplar dieser Süßwasserfische hat er schon erfolgreich bezwungen. Es braucht viel Erfahrung, Geschicklichkeit, Kraft und natürlich auch etwas Dusel, um gegen den König der einheimischen Flossenträger bestehen zu können. Und das Glück des Duos ist es, dass es ein Paddelboot mit an den Fluss genommen hat.

Ohne Wallerhandschuh ins Maul gefasst

Auf diese Weise gelangen Bernstein und seine Frau schließlich auf dem Wasser über das Tier. Dieses hat sich in einem dichten Gestrüpp festgesetzt. „Schließlich habe ich ihm ins Maul gefasst und dabei meinen Wallerhandschuh vergessen“, berichtet der Angler. Sein Körper ist voller Adrenalin. Wohl dem, der in einer solchen Situation den sogenannten Wallergriff beherrscht. Dabei packt man mit der Hand in den Unterkiefer des Welses, so dass man diesen anschließend ins Boot heben oder ans Ufer ziehen kann. Eine schweißtreibende und nicht ganz ungefährliche Angelegenheit.

Dem Wels in sein riesiges Maul zu fassen, ist nicht ganz ungefährlich. Quelle: Privat

Denn der Akteur darf während des Landegriffs nicht die Haken im Fischmaul aus den Augen lassen. Zudem gilt es, dass Gleichgewicht zu halten, wenn man sich über die Bordwand beugt, um den Fang in das Boot zu ziehen. Und um ein Haar geht Bernstein in der Warnow baden. Zum Glück hat ihn seine Frau an der Wathose gepackt. Sie hilft dann auch, den 2,53 Meter langen Superwels ins Boot zu holen.

Eine angelverrückte Familie

Erschöpft, aber glücklich sitzen die beiden Mecklenburger dann mit ihrem Traumfisch auf einer großen grünen Plane. Die drei Söhne Sebastian (38), Tobias (31) und Felix (29) eilen mitten in der Nacht an das Gewässer. Alle drei sind ebenfalls versierte Angler, die die Natur lieben und viele Tage und Nächte an Gewässern verbringen. „Wir sind halt eine angelverrückte Familie“, erzählt Sebastian. Er kann wie seine Brüder diese verrückte Story noch gar nicht richtig verarbeiten. Vater Olaf hat am Nachmittag schon Muskelkater. An Schlaf ist nicht zudenken.

Unglaublich: Der Raubfisch ist 2,53 Meter lang. Quelle: Privat

Die Hansestädter belegen aktuell die Spitzenposition in der Wels-Kategorie der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2020“. Seit mehr als zehn Jahren wird diese Aktion von der OZ, dem Landesanglerverband und den Angeljoe-Märkten im Nordosten durchgeführt. Derzeit sind bereits Top-Meldungen in 31 Kategorien eingegangen. Und es könnte das besondere Welsjahr werden.

An Fotos, Maßband und Zeugen denken! Die Teilnehmer der Gemeinschaftsaktion„Fisch des Jahres 2020“ übermitteln bitte Name, Adresse, Telefonnummer, Fischart, Länge, Gewicht, Fangdatum und -ort sowie Name des Zeugen. Nötig ist immer ein Foto: Zollstock oder Maßband auf diesem bitte neben den Fisch legen! Einsendeschluss:Die bis 31. Dezember 2020 geangelten Fische müssen bis 31. Januar 2021 gemeldet werden! Zu den Teilnahmebedingungen zählt, dass die Meldung spätestens einen Monat nach dem Fang eingeht. Meldungen:Landesanglerverband (LAV MV), Siedlung 18a, OT Görslow, 19067 Leezen, info@lav-mv.de; Fachmarkt Angeljoe Rostock, Timmermannsstrat 3a, 18055 Rostock, rostock@angeljoe.de; Angeljoe Stralsund, Greifswalder Chaussee 4, 18439 Stralsund, stralsund@angeljoe.de; OZ, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock, volker.penne@ostsee-zeitung.de

Geräuchert wird auf jeden Fall

Denn dass noch lange nichts entschieden ist, davon ist Sebastian Bernstein überzeugt: „Schon der Ausnahmefisch des Rostockers Christian Dunskus schien unerreichbar.“ Dunskus hatte am 4. April in der Warnow bei Bützow ( Landkreis Rostock) einen 2,50 Meter langen, 76 Kilo schweren Wels gefangen. Noch ungeklärt ist auch, wie die Petrijünger die schmackhaften Filets ihres Superfisches zubereiten werden. „Räuchern werden wir garantiert“, sagt Familien-Oberhaupt Olaf Bernstein.

Von Volker Penne