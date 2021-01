Rostocker Pädagogin: „Das Schulsystem verstärkt soziale Ungleichheit“

Rostock

Die Professorin Vicki Täubig vom Institut für Allgemeine Pädagogik und Sozialpädagogik der Uni Rostock warnt davor, Schülern heute einen Stempel wie „Generation Corona“ zu verpassen.

Frau Täubig, es gibt Bildungsexperten, die in Bezug auf Corona von der verlorenen Generation sprechen.

Professorin Vicki Täubig: Da wäre ich vorsichtig. Ich würde nicht von einer verlorenen Generation oder einer Generation Corona sprechen. Die Analyse, ob die Corona-Situation Auswirkungen auf eine Generation hat, können wir noch nicht treffen. Wir können nur feststellen, was für Erfahrungen Kinder und Jugendliche in den einzelnen Fällen und Familien, in denen sie aufwachsen, machen und wie sie diese reflektieren. Ob diese Erfahrungen generationsprägend sein werden, ist aus meiner Sicht derzeit offen. Es gibt im Übrigen nicht diese eine Generation. Es ist ein Unterschied, ob man diese Situation mit sechs oder 16 erlebt.

Hat das Distanzlernen keine Auswirkungen auf die Bildungslandschaft?

Doch. Es werden sich Bildungsungleichheiten ausbilden. Es ist jetzt schon breit diskutiert, dass weiterhin die Schülerinnen und Schüler die Nase vorn haben, die in Familien aufwachsen, wo schulische Bildung einen hohen Stellenwert hat und Eltern sich um die schulische Bildung entsprechend der Erwartungshaltung der Schule kümmern können. Diese Schere wird weiter aufgehen.

Weil ein Großteil der Schüler den Lernstoff nicht vermittelt bekommt?

Der Lernstoff ist das eine. Schule ist auch ein Ort der Gleichaltrigenbeziehungen. Es stellt sich die Frage, wie Kinder und Jugendliche auf den Verzicht ihrer sozialen Gruppierungen, in denen vor allem soziales Lernen stattfindet, reagieren. Und wie Jugendliche ihre Paarbeziehungen leben sollen, wenn sie außerhalb des Elternhauses keine Orte mehr haben. Es ist ein großes Problem, dass für Kinder und Jugendliche Treffpunkte und Nischen wegbrechen. Es geht nicht nur darum, was Kinder und Jugendliche an Lernstoff verpassen. Vielmehr stellt sich die Frage: Was haben sie erlebt und wie wird das auch gemeinsam mit ihnen reflektiert? Die Situation mit dem Lernen zu Hause führt zu Konflikten. Je mehr wir das ausdehnen, desto mehr wird es zu familiären Konflikten kommen. Wir müssen Kindern und Jugendlichen Raum geben – auch in den Schulen – während und nach den Schließungen, über die spezifischen sozialen Situationen im Umfeld mit Homeschooling zu reden. Abseits der Verengung auf den reinen Lernstoff. Gerade Kinder müssen den Raum haben dürfen, über das, was sie vermissen, sprechen zu können. Kinder haben zurzeit kaum andere Referenzpersonen als Eltern und Geschwister.

Kann man kein Modell entwickeln, das für alle wie ein Maßanzug passen könnte?

Nein, es gibt ja nicht das eine ganz normale Kind, diese eine ganz normale Familie. Jedes Kind, jeder Mensch, jede Familie ist einzigartig. Was ja auch das Besondere und die Herausforderung für Schulen ist. Das Schulsystem in Deutschland ist aber so ausgerichtet, dass es soziale Ungleichheit verstärkt. Das heißt, dass Familien, die Teilhabe an Bildung aus eigenen Ressourcen fördern können, das eher meistern, als Familien, denen Unterstützung schulischer Bildung im Allgemeinen – also auch ohne Corona – schwer fällt.

Ist das nur ein Problem schulischen Engagements?

Nein, es geht auch darum, wie jede Familie in ökonomischer Sicht aufgestellt ist. Das beginnt bei der Größe der Wohnung, eigenen Kinderzimmern mit Schreibtisch und eventuell sogar eigenen Computer samt Internetverbindung – oder sitzt das Kind in der Küche am Esstisch und macht seine Aufgaben. Das ist die materielle Seite der sozialen Lage der Familien.

Gibt es in dieser Verschärfung sozialer Ungleichheit die Sorge, dass selbstständige Kinder profitieren?

Eine Verschärfung von Ungleichheitslagen hat mit Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit nichts zu tun. Wir beobachten gerade bei Kindern aus sozial eher belasteten Familien ein sehr hohes Maß an Selbstständigkeit.

