Rostock

Ziel verfehlt: Die Bauarbeiten in der Rostocker Parkstraße gehen erneut in die Verlängerung. Erst war die Hanse Sail der geplante Fertigstellungstermin, dann hieß es Anfang Oktober. Doch auch das kann nicht gehalten werden. Laut Bausenator Holger Matthäus (Grüne) sollen die Arbeiten nun Ende des Monats abgeschlossen werden.

„Die Bauarbeiten haben sich durch zahlreiche unvorhersehbare Umstände leider verlängert. Das ist für alle Beteiligten und Betroffenen sehr ärgerlich. Schließlich handelt es sich hier um einen sehr neuralgischen Knotenpunkt der städtischen Infrastruktur“, so der Senator.

Woran es laut der zuständigen Ämter derzeit noch hakt, sei der Einbautermin für den Fahrbahnoberbau. Schuld daran wäre die hohe Auslastung der Fachbetriebe.

Starkregen flutet das Baufeld

Bereits in den Monaten August und September war es zu Verzögerungen gekommen, weil heftige Unwetter das Baufeld überflutet hatten. „Die Baustelle liegt am Tiefpunkt der Parkstraße“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Nach den Starkregenfällen waren Abpump- und Nacharbeiten notwendig geworden. Der Grund: „Durch die Arbeiten an der Entwässerung ist die Ableitung von Niederschlagswässern eingeschränkt“, so die Stadt-Sprecherin. Zudem seien im Lauf der Maßnahme Anpassungen für die Fernwärmetrasse notwendig geworden.

Etliche Restarbeiten stehen laut Auskunft der Stadt noch auf der Agenda. Allein für die Fernwärmetrasse unter anderem die Verlegung der restlichen Leitungen. Dazu kämen Rückbaumaßnahmen, die Verfüllung des Rohrgrabens sowie die anteilige Wiederherstellung von Bordstein, Straße sowie Geh- und Radweg.

Was den neuen Regenwasserkanal betrifft, müssten nicht nur noch einige Anschlüsse hergestellt, sondern auch die restliche Straße außerhalb der Rohrgräben aufgebrochen werden, bevor die Wiederherstellung von Straße, Geh- und Radweg ansteht.

Nur Bahnen und Busse kommen durch

Die Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen der Dethardingstraße und Am Röper laufen bereits seit Mitte April. In der Nähe der S-Bahn-Brücke verlegen die Stadtwerke eine neue Fernwärmeleitung und Nordwasser einen neuen Regenwasserkanal. Das Amt für Verkehrsanlagen beteiligt sich anteilig an der Wiederherstellung der Fahrbahn und der Straßenentwässerung.

Seit dem Frühjahr ist der Bereich sowohl für Autos als auch für Fahrräder voll gesperrt. Nur Bahnen und Busse der RSAG können die Baustelle passieren. Der Umleitungsverkehr sorgt unterdessen bei den Anwohnern im Hansaviertel für Frust. Zwar ist als Alternative eine Route über die Südstadt ausgeschildert – tatsächlich fahren die meisten Autos aber durch die enge Liskow- sowie die Voßstraße. Dort wurden durch die Zunahme des Verkehrs in der Vergangenheit auch parkende Autos beschädigt.

Von Claudia Labude-Gericke