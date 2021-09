Rostocker Politologe: „Entscheidend wird nun sein: Was macht jetzt Herr Sack?“

Schwerin

Staunen bei Dr. Jan Müller, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock, zum Ausgang der Landtagswahl in MV: „Die SPD geht als klare Siegerin hervor, sie konnte ausbauen. Sie geht auf Werte zurück, da gab es die AfD noch nicht im Parteiensystem.“ Die SPD und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig seien im Wahlkampf vor allem in den sozialen Medien der Konkurrenz weit voraus gewesen.

Bei der CDU hingegen sehe es völlig anders aus. „Es ist das dritte Mal in Folge, dass die CDU ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren hat“, so Müller im NDR-Fernsehen. Die Partei habe das Problem, aus der Regierung heraus Wahlkampf zu führen – „gegen eine sehr präsente SPD und Ministerpräsidentin“. Der Partei sei es nicht gelungen, sich als Kommunalpartei zu verkaufen. Der Politologe stellt sich nun die Frage, wie es in der CDU weitergeht. „Entscheidend wird nun sein: Geht Herr Sack nach Schwerin?“

Müller und seine Kollegen vom Institut für Politik- und Verwaltungswissenschaften in Rostock haben im Vorfeld der Wahl sogar eine absolute Mehrheit für die SPD durchgerechnet. Wäre Grunde und FDP knapp nicht in den Landtag eingezogen, hätten der SPD und Manuela Schwesig rund 42 Prozent der Stimmen gereicht. Die sei nur eine Berechnung gewesen, rein aus Interesse. Das sei vielleicht nicht realistisch – „aber es scheint nicht utopisch“, erklärte Prof. Wolfgang Muno.

Von Frank Pubantz