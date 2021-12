Rostock

Impfskeptiker gehen in MV auf die Straße, protestieren gegen eine vermeintliche „Impfdiktatur“ – so wie zuletzt in Rostock, Greifswald oder Wolgast. „Über soziale Kanäle, wie den Messengerdienst Telegram, vernetzen sie sich und verstärken ihre Argumente“, sagt der Rostocker Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Muno im OZ-Interview. Was nicht ins Weltbild passe, werde ignoriert.

Aus welchen Schichten stammen die Menschen, die jetzt hier zu den Anti-Corona-Demos gehen?

Muno: Studien, die sich auf Baden-Württemberg beziehen, zeigen, dass die Demonstrierenden aus verschiedenen Milieus kommen. Dort waren relativ wenige Rechtsextreme und Reichsbürger dabei. Ein großer Teil waren Leute aus dem Querdenkerspektrum und der esoterischen Ecke, die zum Teil die Wissenschaft ablehnen, sowie viele Verschwörungsfantasten. Der größte Teil waren ehemalige Grünen-Anhänger, meist höher gebildet, aus dem bürgerlichen Milieu, die in Richtung Naturheilkunde gegangen sind und jetzt „dieBasis“ unterstützen. Im Osten Deutschlands ist es so, dass Rechtsextreme die Demos stärker dominieren als die bürgerlichen Milieus.

Warum finden Menschen, die sich vorher voneinander distanziert haben – wie Ex-Grünen-Anhänger und Rechtsextreme – bei den Demos zusammen?

Die Grenzziehung scheint tatsächlich gebröckelt zu sein. Teilnehmer informieren und vernetzen sich über Whatsapp, Facebook und Telegram, haben dort gewisse Zirkel und Echo-Kammern aufgebaut und bewegen sich in ihrem Dunst. Das ist die Flanke für Rechtsextreme, die sich dort andocken. Die Menschen, die aus dem ökobewussten Spektrum kommen, haben damit kein Problem – nach dem Motto: „Der Feind meines Feindes ist mein Freund.“

Die sozialen Medien, wie Facebook und Telegram, sind dabei eine Art Verstärker?

Ja. Über diese Kanäle vernetzen und informieren sich die Corona-Skeptiker. Viele lesen keine Zeitung, schauen keine Nachrichten mehr, tun das, was nicht ins Weltbild passt, als Fake-News und Mainstream-Medien ab. Das Gefährliche ist, dass sich diese Menschen nur noch selektiv informieren. Neben der Verstärkung der eigenen Meinung dienen diese Kanäle auch der schnellen Mobilisierung. Da entstehen Echo-Kammern mit dem Narrativ, Corona sei eine gesteuerte Pandemie, ergänzt durch eine Portion Antisemitismus. Diese Verstärkung kann auch zu einer Radikalisierung führen.

Impfgegner sind verschwindend geringer Teil der Gesellschaft

Man hat den Eindruck, dass dieses Spektrum der Impfgegner immer mehr sichtbar wird. Oder wird es nur lauter?

Wir reden immer noch von einem verschwindend geringen Teil der Gesellschaft. Die Menschen, die für etwas sind – in diesem Falle die Impfung und die Impfpflicht – gehen nicht auf die Straße. Aber die kleine lautstarke Minderheit ist sehr präsent, gut vernetzt und mobilisierbar.

Nun gibt es erste Stimmen, die vor einer Radikalisierung der Szene warnen – gerade im Hinblick auf die geplante Impfpflicht.

Ich sehe die Radikalisierung noch nicht. Aber eines ist klar: Ein demokratischer Rechtsstaat darf sich nicht von einer gewaltbereiten Minderheit einschüchtern lassen. Ein Rechtsstaat muss seine Positionen durchsetzen, solche Demonstrationen einschränken und die Regeln – wie Maskenpflicht und Mindestabstände – durchsetzen. Das muss auch geahndet werden. Aber jetzt passiert gar nichts. Bei Anti-AKW-Demos hat die Polizei hart durchgegriffen. Ich plädiere nicht dafür, dass man mit Wasserwerfern und Tränengas reingeht, sondern dass man die Leute mit Bußgeldern zur Rechenschaft zieht.

Gibt es eine Schnittmenge zwischen den Pegida-Demonstrationen und den Anti-Corona-Protesten?

Es gibt noch keine genauen Studien dazu. Aber es sieht danach aus. In den Anti-Corona-Demos findet sich die Klientel, die 2015 gegen Flüchtlinge und danach gegen den Islam demonstriert hat. Ich gehe davon aus, dass diese Menschen – wenn Corona kein Thema mehr sein sollte – gegen Klimamaßnahmen demonstrieren und mobilisieren wird. Das ist eine Gruppe, die mit wechselnden Themen immer gegen den Staat und gegen die repräsentative Demokratie sind. Im Moment gibt es die Überschneidung mit bürgerlichen, ökoangehauchten Esoterikern. Wenn härtere Klimamaßnahmen in den Fokus dieser Gruppen rücken, werden neue Allianzen geschmiedet.

Soziale Medien bieten alternative Informationen

Warum sind Impfskeptiker so immun gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und Fakten?

Da spielen zwei Punkte eine Rolle: Wissenschaft ist immer mit einem gewissen Maß an Unsicherheit behaftet. Wissenschaftler können keine 100-prozentigen Sicherheiten geben, sondern hohe Wahrscheinlichkeiten. Wenn diese Wahrscheinlichkeiten nicht in das Weltbild passen, werden sie ignoriert und diffamiert. Über die sozialen Medien sucht man alternative Informationen. Vor 100 Jahren gab es nur den Brockhaus, an dem sich alle orientierten. Heute gibt es das Internet, in dem jeder alles behaupten kann und in dem sich verstärkende Echo-Kammern entstehen.

Sind Ungeimpfte noch für Impfappelle erreichbar und lassen sie sich wirklich durch eine Impfpflicht zur Impfung bewegen?

Von den 30 Prozent der Ungeimpften sind etwa 5 bis 10 Prozent tatsächlich harte Impfgegner. Der große Teil ist für Argumente erreichbar. Wenn wir die gewinnen, dann benötigt man den harten Kern der Impfskeptiker nicht, um die Pandemie zu überwinden. Allerdings muss es für Impfverweigerer dann auch harte Sanktionen geben.

Von Martina Rathke