Rostock

Rostocks Polizeichef leitet alle Einsätze bei Risikospielen des FC Hansa Rostock. Rund 500 Hansa-Anhänger zählen laut Achim Segebarth zum gewaltbereiten Kern. Er fordert mehr Respekt und Anstand im Umgang miteinander. Nahezu bei jedem Heimspiel gebe es verbale Attacken gegen die Ordnungskräfte.

Interessieren Sie sich privat für Fußball?

Ich freue mich, wenn Hansa gewinnt und sportlichen Erfolg hat. Ich bin aber einer der wenigen Einsatzleiter, die sich für das Geschehen auf dem Rasen während der 90 Minuten nicht so brennend interessieren. (lacht) Ich konzentriere mich auf die Aufgaben bei den Einsätzen.

Nach den Vorfällen beim Spiel gegen Schalke und Sandhausen – wie ist Ihr Kontakt zum FC Hansa?

Er hat sich nicht geändert: Wir reden regelmäßig über verschiedene Dinge miteinander. Nicht nur über Dinge, die den Fußball im Stadion betreffen. Das sind ganz normale Gespräche, die nicht konfliktaufgeladen sind. Ich habe den Eindruck, dass sich Hansa bemüht hat, die Verantwortlichen zu ermitteln. Der Klub hat zum Beispiel bei uns nachgefragt, wer sich außerhalb des Stadions an Angriffen auf Polizeibeamte beteiligt hat. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass Hansa drei Stadionverbotsverfahren eingeleitet hat.

Wessen Aufgabe ist es eigentlich, Täter beim Fußball zu ermitteln?

Polizei und Hansa sind jeweils aufgrund ihrer eigenen Aufgabenstellung herausgefordert. Wir sind im Bereich der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung in und außerhalb des Stadions zuständig. Hansa muss die Regularien einhalten und Pflichten erfüllen, die die DFL oder der DFB vorgeben.

Sind Ihre Ermittlungen zum Schalke-Spiel abgeschlossen?

Nein. Gegen drei Personen, die wir ermittelt haben und gegen die Hansa ein Stadionverbotsverfahren eingeleitet hat, werden wir relativ sicher einen Tatnachweis erbringen können. Wir werten aber weiter Videoaufnahmen aus und befragen Zeugen.

Wie lange wird es dauern?

Das ist schwer zu sagen, weil es von vielen Dingen abhängt. Ich weiß, wie es von außen betrachtet wirkt. Aber der Aufwand wird oft erst am Ergebnis der Verfahren deutlich.

Was macht es mit Ihnen und Ihren Kollegen, wenn Sie ein Plakat mit der Aufschrift „Einer weniger, ACAB!“ sehen – und wissen, dass so etwas strafrechtlich nicht relevant ist?

Worüber wir zuallererst reden müssen, ist Respekt und Anstand im Umgang miteinander. Es geht nicht nur um das einzelne Banner. Bei jedem Heimspiel wird ein Lied angestimmt, bei dem ACAB vorkommt. Das ist Standard. Und wir müssen uns fragen: Wollen wir das haben oder nicht? Darauf muss sich die Diskussion richten. Nur wenn es ein öffentliches Beschämen gibt, wird sich etwas ändern. Der Verein könnte gegen solche Dinge, die mit den Werten des Sports nicht vereinbar sind, anders vorgehen. Er könnte sagen: Sowas geht hier nicht– egal, ob das strafrechtlich relevant ist oder nicht. Auf Ergebnisse von Ermittlungsverfahren oder Gerichtsurteile muss Hansa nicht warten.

Ist die Südtribüne eine Art rechtsfreier Raum?

Ich halte von diesem Begriff nichts, denn es gibt in unserem Land an keinem Ort einen rechtsfreien Raum. Fragen muss man, in welchem Ausmaß dort Kontrollen stattfinden, wie solche Tapeten oder Pyrotechnik ins Stadion gelangen. Das ist Aufgabe des Vereins als Veranstalter und seines Ordnungsdienstes. Wir nehmen im Moment eine positive Entwicklung wahr, denn der Klub hat ja angekündigt, am Einlass genauer auf den Inhalt der Banner schauen zu wollen.

Stunden vor dem Spiel gegen Schalke musste die Bereitschaftspolizei zum Einsatz nach Warnemünde ausrücken. Quelle: Susanne Gidzinski

Sieben Heimspiele des FC Hansa sind als Risikospiele eingestuft. Was bedeutet das für Sie?

An diesen Wochenenden sind Polizisten der Polizeiinspektion Rostock, der Bereitschaftspolizei des Landes und Beamte aus anderen Bundesländern gemeinsam in Rostock im Einsatz. Unsere Strategie ist immer die Gleiche: Es geht darum, rivalisierende, gewaltbereite Fangruppen voneinander zu trennen.

Was halten Sie davon, Vereinen wie Hansa Kosten für Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen?

Das ist eine schwierige Frage, die die Politik beantworten muss.

Wie viel Ihrer Arbeitszeit nehmen Themen um Hansa Rostock in Anspruch?

Mindestens ein Fünftel. Ich leite beispielsweise alle Einsätze bei den Risikospielen. Da kommen regelmäßig 15 bis 16 Stunden am Tag zusammen. Am meiste Arbeit steckt aber in der Vorbereitung, in der Gremienarbeit und in der Beantwortung von Anfragen, die es nach besonderen Vorfällen gibt. Es sind aber nicht immer nur negative Dinge. Wir beschäftigen uns gemeinsam auch mit anderen Fragen. Beispielsweise dem Verkehr, der Parkplatzsituation am Hauptbahnhof oder einem Shuttleservice für Heim- oder Gästefans.

Wie groß ist die gewaltbereite Szene bei Hansa?

Wir rechnen ihr etwa 500 Personen in unterschiedlicher Ausprägung zu. Ich habe die Hoffnung, dass mit dem starken Mitgliederzuwachs andere Kräfteverhältnisse entstehen und gewaltbereite Ultra-Strömungen bei Hansa Randerscheinungen bleiben.

Auf der anderen Seite gibt es auch Vorwürfe gegen Polizisten, selbst zu provozieren.

Auf der Südtribüne wird Pyrotechnik gezündet. Quelle: Andy Bünning

Solche Dinge hat es in der Vergangenheit – nicht nur im Umfeld von Fußballspielen – immer mal wieder gegeben. Wenn es dazu belastbare Informationen gibt, dann werden Verfahren eingeleitet. Diese haben zu Verurteilungen oder Sanktionen gegen Beamte geführt.

Haben Sie die Überstunden abbauen können, als Hansa wegen Corona ohne Zuschauer spielen musste?

Wir hatten zwar weniger Veranstaltungen, aber dafür mehr Demonstrationen, die zu sichern waren.

Fühlen Sie sich für Ihre Arbeit ausreichend wertgeschätzt, auch von Hansa?

Wir haben das Statement von Klubchef Robert Marien vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf gehört. Meiner Meinung nach war es Ausdruck von Wertschätzung. Wir werden weiter hinhören und hinschauen, ob und welche Taten der Verein seinen Worten folgen lässt.

Von Christian Lüsch und Sönke Fröbe