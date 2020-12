Rostocker Polizei kontrolliert Wohnung wegen Corona-Regeln – und findet Drogen

Rostock

Sie wurden stutzig, als sie mehrere Stimmen aus der Wohnung eines 26-Jährigen hörten: Zunächst wollten die Polizeibeamten am Mittwoch nur die Einhaltung der Corona-Kontaktbeschränkungen in Rostock-Evershagen überprüfen, als sie dann noch auf ganz andere Dinge stießen. Mehrere betäubungsmittelähnliche Substanzen, verschreibungspflichtige Tabletten, leere Tablettenkapseln, Feinwaage, Bargeld sowie ein Buch mit entsprechenden Notizen wurden von ihnen sichergestellt. Sie gehen davon aus, dass es sich um unerlaubtes Handeltreiben mit einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln handelt.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige bezüglich des Verstoßes Arzneimittelgesetzes und Betäubungsmittelgesetzes. Die aufgefundenen Asservate sowie weiteres Beweismittel wurden beschlagnahmt. Gegen die Corona-Auflagen verstieß der Mann allerdings nicht. Sein Besuch war ein in einer Beziehung lebendes Paar.

Von OZ