Rostocker Polizei schnappt einen Graffitisprayer

Rostock

Dank eines Zeugenhinweises hat die Rostocker Polizei einen Graffitisprayer geschnappt: Auf der Stadtautobahn in Rostock Lütten-Klein habe der Mann am 31. Dezember zwei Personen beobachtet, die Graffitis an die Brücke sprühten. Als die Sprayer den Streifenwagen sahen, flohen sie sofort entlang der Stadtautobahn. Ein Tatverdächtiger stürzte beim Fluchtversuch und konnte so erwischt werden. Der 38-jährige Sprayer hätte laut eigener Aussage „Guten Rutsch 2020“ an die Brückenkonstruktion schreiben wollen.

Von OZ