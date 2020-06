Rostocker Polizei stoppt Brautkleid-Betrug – während das Paket schon unterwegs ist

Rostock

Sie wollte ihr Brautkleid im Internet wieder verkaufen und wäre damit zum Opfer von Betrügern geworden. Doch noch bevor das bereits versendete Paket mit Kleid beim vermeintlichen Käufer ankam, konnte die Rostocker Polizei es abfangen.

Was war passiert? Eine 37-Jährige hat über ein Online-Portal ihr Hochzeitskleid am Montag verkaufen wollen. Ein noch unbekannter Tatverdächtiger bot ihr 1630 Euro. Die Frau nahm das Angebot an und versendete das Kleid. Für das Bezahlen wurde ein Online-Zahlungsdienst verwendet.

Misstrauen beim Zahlvorgang

Der Tatverdächtige versendete jedoch eine gefälschte Zahlungsbescheinigung für den Eingang des Geldes. Laut diesem solle die Verkäuferin sogar eine Authentifizierungsgebühr von 200 Euro überweisen. Die 37-Jährige wurde misstrauisch und kontaktierte den Zahlungsdienst. Dieser teilte ihr mit, dass die Summe für das Brautkleid nicht überwiesen wurde. Die Geschädigte wandte sich an die Polizei.

Diese konnte das Paket in Neustrelitz aufhalten, noch bevor es in das europäische Ausland versandt werden konnte. Die Frau erhielt ihr Brautkleid zurück. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Warenbetrugs auf.

Von OZ