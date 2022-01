Kleingruppen statt Massenaufmarsch? Unkontrollierte Proteste in vielen Stadtteilen statt an einem zentralen Ort? Rostocks Polizei-Chef Achim Segebarth erwartet in den kommenden Wochen eine neue Form des Corona-Protestes. Am Montag habe es keinen Grund gegeben, die Demo aufzulösen. Anmelder Jens Kaufmann sieht das ganz anders.