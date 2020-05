Rostocker Polizeieinsätze an Herrentag: Von Schlägerei bis Alkohol am Steuer

Rostock

Am Herrentag hat die Polizei bei Kontrollen in Rostock zahlreiche Verstöße festgestellt. Darunter eine Schlägerei, Sachbeschädigung und Alkohol und Handy am Steuer.

Acht Fahrer fuhren unter Alkoholeinfluss, davon waren fünf von ihnen mit dem Fahrrad unterwegs, drei mit ihrem Auto. Zwei Verstöße wegen Fahrens bei Rotlicht wurden außerdem gemeldet. Viermal wurden die Fahrer mit dem Handy am Steuer festgestellt, einmal gab es einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Anzeige

Sachbeschädigung

In der Albert-Einstein-Straße in der Rostocker Südstadt hat eine Gruppe von sechs Personen mehrere Graffitis gesprüht. Der Haupttäter, ein 23-Jähriger war mit 2,1 Promille stark alkoholisiert. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Beweismittel festgestellt werden.

Weitere OZ+ Artikel

Ein weiterer Mann wurde gestellt, als er um 22.10 Uhr in der Ferdinandstraße / Ecke Blücherstraße in der Rostocker Stadtmitte insgesamt 15 Fahrzeuge beschädigte. Bei 13 von ihnen war der Lack zerkratzt, bei zwei Fahrzeugen zerstach der 18-Jährige die Reifen.

Schlägerei in Warnemünde

In Warnemünde kam es um 19.20 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zehn Personen auf der Strandpromenade. Diese waren zwischen 17 und 41 Jahre alt. Als die Beamtinnen und Beamten versuchten, die Beteiligten voneinander zu trennen, wehrten sich diese entschieden.

Alle befanden sich unter Alkoholeinfluss. Es wurden Strafanzeigen wegen Gefährlicher Köperverletzung aufgenommen.

Lesen Sie auch:

Von OZ