Goldberg

Nach mehr als zehn Jahren als Kommissar Sascha Bukow hat Charly Hübner das Team des Rostocker „Polizeiruf 110“ verlassen. Jetzt haben die Dreharbeiten für den ersten Krimi nach dem Ausstieg des Schauspielers begonnen. Der Krimi entsteht bis 17. Juni in Goldberg südlich von Güstrow sowie in und um Hamburg, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mitteilte.

In der Episode „Seine Familie kann man sich nicht aussuchen“ ermittelt TV-Kommissarin Katrin König (Anneke Kim Sarnau) gemeinsam mit ihren Rostocker Teamkollegen Hennig Röder (Uwe Preuss), Anton Pöschel (Andreas Guenther) und Volker Thiesler (Josef Heynert). Gleich zwei Menschen sind unnatürlich zu Tode gekommen. König soll bestimmte Nachforschungen auf Anweisungen „von oben“ stoppen.

Ausstieg im Mai überraschend angekündigt

Regisseur Stefan Krohmer übernimmt zum ersten Mal einen Fall der „Polizeiruf 110“-Reihe. Er drehte bisher unter anderem für den NDR das Drama „Meine fremde Freundin“ über einen Vergewaltigungsvorwurf. Der neue Krimi wird voraussichtlich erst 2022 im Fernsehen laufen.

Mitte Mai hatte Charly Hübner überraschend angekündigt, dass er nach mehr als zehn Jahren als Kommissar Sascha Bukow den „Polizeiruf 110“ verlässt. Seit der Episode „Einer von uns“ vom April 2010 hatten die TV-Kommissare Bukow und König am Sonntagabend im Ersten ermittelt.

Hübner und Sarnau haben sich als Bukow und König eine große Fangemeinde aufgebaut. Regelmäßig schalteten über acht Millionen ein.

Von RND/dpa