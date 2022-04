Rostock

Gib es im Rostocker „Polizeiruf“ ein Leben nach Charly Hübner? Sicherlich. Aber es gibt eben auch wieder Tote. Eine alleinerziehende Mutter und ihr Sohn werden in Rostock tot aufgefunden. Die Frau wurde brutal erstochen, der gelähmte Sohn verstarb, weil niemand da war, der seine Infusion erneuern konnte.

Das ist ein neuer Fall für Katrin König (Anneke Kim Sarnau), die jetzt ohne Alexander Bukow ermitteln muss. König hat es deswegen nicht emotional so einfach, außerdem trägt ihr Chef Röder (Uwe Preuss) ihr nun Bukows verwaiste Stelle an. Aber Katrin König zögert. Sie fragt sich bei diesen Ermittlungen auch, warum sie so wenig über den Hauptverdächtigen Max (Alessandro Schuster) erfahren darf.

An dieser Stelle kommt Melly Böwe (Lina Beckmann) ins Spiel. Die Kommissarin kommt aus Bochum und sorgt sich um Max, denn der befindet sich als abtrünniges Mitglied einer „osteuropäischen Mafiafamilie“ in einem Zeugenschutzprogramm. Max hat ein massives Drogenproblem. Er kannte die Toten gut und hält sich nach drogenbedingtem Blackout für den Täter.

Die beiden Kommissarinnen arbeiten noch nebeneinander

In Folge eins nach Bukow kreuzen sich also die Wege von Katrin König und Melly Böwe. Die beiden Frauen arbeiten nicht miteinander, sondern eher nebeneinander. Die gezeigten Milieus sind düster oder eklig wie immer, nicht nur, wenn im Polizeirevier die Verdächtigen einbestellt werden. Ins Bild passt leider auch der schnoddrige Ton der Ermittler.

Das Krimi-Genre will es eben so: Wie so oft im Rostocker „Polizeiruf“, so finden auch hier Ermittlungen am Rande der Gesellschaft statt. Oder in dysfunktionalen Familien mitten in der Gesellschaft – so in der Familie Genth, die mit den Toten bekannt war. Der Fokus geht dabei auf ihre Pflegekinder Emma und Max. Das Thema Pflegefamilien wird recht düster gezeichnet, der Titel dieser Episode wird zur bitteren Erkenntnis: „Seine Familie kann man sich nicht aussuchen“.

Kein schwungvoller Neustart

Dass der Renault Twingo von Melly Böwe nicht anspringen wollte, war ein Zeichen. Denn so richtig schwungvoll war dieser Neustart nicht. Und so wenig von Rostock war wahrscheinlich noch nie in der „Polizeiruf“-Reihe zu sehen, außer HRO-Autokennzeichen und gelegentlich einige Schnittbilder. Tja, auch die polterige Art von Bukow fehlte irgendwie.

Dies war die erste Arbeit von Regisseur Stefan Krohmer für den Rostocker „Polizeiruf 110“, das Drehbuch schrieb Florian Oeller. Da der Erzählstrang mit Alexander Bukow nun beendet ist, musste für die Rostocker Ermittler ein Neustart her. Katrin König und Melly Böwe beginnen jedenfalls eine zögerliche Freundschaft. Oder? Da ist noch viel Stoff zum Erzählen.

