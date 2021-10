Rostocker Polizist über Einsätze bei Hansa und Querdenker-Demos: „Privates gehört da nicht hin“

Rostock

Diesen Einsatz aus dem Frühjahr 2020 wird Fabian Drexl so schnell nicht wieder vergessen. Eigentlich sind er und sein Kollege an diesem Tag damit beauftragt worden, einen Tatverdächtigen infolge eines Haftbefehls in Gewahrsam zu nehmen. Doch nur wenige Meter vom eigentlichen Zielort entfernt werden die Beamten Zeuge, wie sich ein Mann mittleren Alters aus einem Wohnblock im Rostocker Nordwesten in die Tiefe stürzt.

Ohne zu zögern eilen sie ihm zur Hilfe. Bevor die beiden den Ort des Geschehens allerdings erreichen, flieht der Mann. Lediglich mit einem weißen T-Shirt und einer Unterhose bekleidet versucht er ein Taxi zu besteigen. „Er stand völlig unter Schock und hatte Angst um sein Leben. Er wollte einfach nur so schnell wie möglich weg“, schildert der Polizeikommissar die Situation.

Zuvor sei der Rostocker in seiner eigenen Wohnung überfallen geworden. Das zumindest erfuhren die Polizisten kurz darauf über Funk. „Er sah wohl keinen anderen Ausweg, als sich aus dem Fenster zu stürzen“, so der gebürtige Berliner weiter. „Gut, dass wir sofort zur Stelle waren.“

Einschneidendes Erlebnis sorgte für Berufswunsch

Seit mittlerweile fünf Jahren ist der 24-Jährige bei der Polizei beschäftigt. Geschichten über Einsätze wie diese kannte er bis zu seinem Dienstantritt vor allem aus Filmen oder Erzählungen seiner Eltern, die lange vor ihm diesen Berufsweg eingeschlagen haben. Dass er es ihnen eines Tages gleichtun würde, hätte Drexl früher nicht gedacht.

„Ursprünglich wollte ich Biologe werden und Tierdokumentationen drehen“, gesteht er. Ein einschneidendes Erlebnis in seiner Jugend habe ihn schließlich umgestimmt. „Als ich in der neunten Klasse war, wäre ich selbst fast Opfer eines Raubüberfalls geworden, wenn die Polizei nicht in der Nähe gewesen wäre.“

Job in der Hundertschaft ist nicht leicht

Heute arbeitet Drexl als Halbgruppenführer bei der in Waldeck (Landkreis Rostock) beheimateten 2. Bereitschaftspolizeihundertschaft. Gemeinsam mit seinen Kollegen ist er nicht nur in Rostock und Umgebung, sondern im ganzen Land unterwegs – sichert unter anderem Großveranstaltungen und Demonstrationen ab, führt Hausdurchsuchungen durch und unterstützt verschiedenste Polizeireviere bei der Ausführung wichtiger Schutzmaßnahmen. „Genau das ist das Tolle an dem Beruf. Kein Tag gleicht dem anderen. Man weiß im Grunde nie, was einen erwartet“, meint Drexl.

So sehr der junge Mann seinen Job auch liebt, leicht sei er keinesfalls. Denn oftmals müssen die Beamten der Einsatzhundertschaft über mehrere Stunden hinweg in ihrer kompletten Schutzbekleidung ausharren. Darunter eine schusssichere Weste, eine Sturmhaube und ein Helm. Allein die Standardausrüstung wiegt weit mehr als zehn Kilo. „Gerade in den Sommermonaten kann das problematisch sein“, betont Drexl. „Da kommt der eine oder andere auch schnell mal an seine Grenzen.“

Bei FC Hansa, Querdenker & Co. Ruhe bewahren

Doch damit nicht genug: Darüber hinaus werden die Polizisten immer wieder auch von gewaltbereiten Menschen angegangen – sowohl verbal als auch körperlich. Gerade bei Fußballspielen wie kürzlich bei Hansa Rostock gegen den FC Schalke 04 oder Demonstrationen von stark links- oder rechtsorientierten Gruppierungen sei dies der Fall. „Es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich plötzlich einen Böller vor den Füßen hatte. Man muss in solchen Situationen aber Ruhe bewahren.“

Angst habe er bislang noch bei keinem seiner Einsätze verspürt. Dies sei vor allem dem starken Zusammenhalt seiner Truppe geschuldet. „Ich weiß genau, dass ich mich auf jeden Einzelnen von ihnen verlassen kann. Es gab aber schon Situationen, in denen ich mir nicht sicher war, ob wir da unbeschadet wieder rauskommen“, gesteht er. Eine gewisse Anspannung sei bei einigen Einsätzen aber schon vorhanden.

Ob man auch nach solchen Erlebnissen komplett unvoreingenommen gegenüber bestimmten Personengruppen sein kann, dazu hat der Polizist eine klare Position: „Wenn wir im Dienst sind, sind wir dazu da, das Recht auf Meinungskundgabe und die Sicherheit der jeweiligen Versammlung zu gewährleisten. Egal, ob diese mit unserer persönlichen Einstellung übereinstimmt oder nicht“, sagt er. „Unsere Aufgabe ist es, den öffentlichen Frieden zu wahren und dazu gehört es nun einmal auch, sich in solchen Situationen schützend vor die Leute zu stellen. Privates gehört hier nicht her. Am Ende sind wir aber auch nur Menschen.“

Von Susanne Gidzinski