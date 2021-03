Rostock

Perfektionismus auf engstem Raum: In Schränken und Regalen im kleinen Arbeitszimmer von Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski sind Angelrollen sowie etliche Kästchen und Schatullen mit Angelzubehör akribisch verstaut. In den Behältnissen befinden sich unter anderem Hunderte Köder für das Fliegenfischen.

Die bunten Fliegen-Imitate hat der 79-Jährige zumeist selbst gebunden. An einer Zimmerwand hängen unter anderem hochwertige Spinnruten. Und doch handelt es sich nur um einen Bruchteil der Ausrüstung, die der Präsident des Landesanglerverbandes (LAV) in seiner Wohnung am südöstlichen Stadtrand von Rostock hegt und pflegt.

Die Verlässlichkeit in Person

„Ich mag das filigrane Fliegenfischen, Ostseetörns und vor allem das Hecht- und Zanderangeln. Unser Land bietet tolle Möglichkeiten.“ Der sonst so ruhig wirkende Chef des mit 45 000 Mitgliedern zweitgrößten Freizeitverbandes im Nordosten gerät fast ins Schwärmen. Prächtige Bach- und Meerforellen, stattliche Lachse, bis zu 27 Pfund schwere Hechte, kapitale Zander ... Der gebürtige Danziger hat bereits Hunderte große Flossenträger angelandet.

Die Fliegen-Imitate – der Angelprofi besitzt Hunderte - hat er fast alle selbst gebunden. Quelle: Volker Penne

„Er ist der geborene Angler, hat Achtung vor der Kreatur wie vor der Natur. Und er ist die Verlässlichkeit in Person.“ LAV-Geschäftsführer Axel Pipping (57) schätzt den langjährigen Hochschuldozenten an der Universität Rostock, der bis 2006 Wirtschaftswissenschaftler ausbildete, auch als „klugen Interessenvertreter der Petrijünger“.

Als „integren, feinen Menschen“ beschreibt ihn LAV-Vizepräsident Klaus-Dieter Mau (72). Seit bereits 13 Jahren agiert Prof. Brillowski quasi als Frontmann der Anglerschaft im Nordosten.

Ehrenamt mit reichlich Konfliktpotenzial

Für den Ruheständler, der in seiner Freizeit bereits unter anderem als Ausbilder von Kindern und Jugendlichen im Deutschen Anglerverband der DDR tätig war, ist es fast ein Fulltime-Job. Statt endlich mehr Zeit mit Ehefrau Gisela (77) im heimischen Garten verbringen und auch seinem Lieblingshobby häufiger frönen zu können, reiht sich Termin an Termin. Allein mehr als 1000 Kilometer legt er mit dem Pkw im Schnitt monatlich für den LAV zurück.

Seit 56 Jahren glücklich verheiratet – Gisela und Karl-Heinz Brillowski. Die Malerei – Acryl auf Leinwand – ist das große Hobby seiner Frau, die dieses sehr erfolgreich betreibt. Quelle: Volker Penne

Und Konfliktpotenzial birgt dieses Ehrenamt reichlich. Ob das Fanglimit für den Dorschfang in der Ostsee, der Schutz des Aals und der Laichareale für Meerforellen, Probleme der Gewässerpflege, die Versuche, Angler zunehmend von der Gewässernutzung im Norden auszusperren, das nicht immer einfache Verhältnis zum Naturschutz ... – der Wissenschaftler wird permanent gefordert.

Professionell und gut vorbereitet

„Er ist ein geschätzter Gesprächspartner beispielsweise bei den Berufsfischern und den Landespolitikern. Gelassen, stets gut vorbereitet, professionell.“ Der Greifswalder Bernd Dickau (57), der im Juni für das Präsidentenamt kandidieren wird, ist immer wieder erstaunt, wie sich Brillowski durch seine ruhige, überzeugende Art Gehör auch in der hitzigsten Diskussionsrunde verschafft.

Dessen Maxime lautet: „Wir müssen das schützen, was wir nutzen!“ Diese Aufgabe treibe ihn an, erklärt der Vater einer Tochter, zweifache Großvater und Urgroßvater. Bereits bei den Kindern sollte man die Liebe zur Natur wecken. Deshalb brachte er vor vier Jahren das Projekt „Angeln macht Schule“ auf den Weg. In den Ganztagsschulen in Satow (Landkreis Rostock) und Hagenow (Ludwigslust-Parchim) wird Angeln bereits als Schulfach unterrichtet. Anfragen von Bildungseinrichtungen im Land gibt es zahlreiche.

Zulauf für Mitgliedsvereine

Stolz ist der Chefangler im Nordosten, dass die rund 600 Mitgliedsvereine des Landesverbandes nicht erst in Corona-Zeiten spürbaren Zulauf verzeichnen. Jeweils etwa 600 Neu- und vor allem Wiedereinsteiger kamen in den vergangenen zwei Jahren hinzu.

Der Traum vom Flugzeugbauer Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowskiwollte einst Flugzeuge bauen. Er versuchte sich erfolgreich als Modellbauer und studierte Luftfahrtwesen im sächsischen Dresden. Während seiner berufspraktischen Tätigkeit im Volkseigenen Betrieb Maschinen- und Apparatebau Schkeuditz erlernte er nicht nur Grundlagen der Schlosserei und der Holzverarbeitung. Er wirkte auch am Bau von Leitwerken für die B 152 mit. Nach dem Absturz der B 152, des in den 1950er-Jahren ersten deutschen Passagierstrahlflugzeuges, wurde auch der Studiengang an der TU Dresden eingestellt. Brillowski wechselte in den Bereich Maschinenbau und wurde Diplom-Ingenieur für Fertigungstechnik. Ab 1966 arbeitete er am Institut für Fertigungsvorbereitung der Universität Rostock, an dem Ingenieur-Ökonomen und später Wirtschaftsingenieure ausgebildet wurden. Er promovierte und arbeiteteab 1988 als Hochschuldozent für Produktionswirtschaft an der Uni Rostock. 1994 wurde ihm hier die Professorenwürde verliehen. 2006 ging er den Ruhestand. Seit 13 Jahren ist Prof. Brillowski Präsident des Landesanglerverbandes

Eigentlich kann den Angel-Profi kaum etwas überraschen. Doch als er vor einigen Tagen Post von der Schweriner Staatskanzlei erhielt, musste er erst einmal kurz innehalten. Wurde ihm in dem Schreiben doch mitgeteilt, dass ihm von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz am Bande – die höchste Anerkennung, welche die Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl verleiht – zuerkannt wird.

„Ich habe mich sehr gefreut“, erklärt der kleine Mann mit den freundlichen Augen bescheiden. Am Freitag nun traf die Auszeichnung ein. Der Lockdown verhinderte die persönliche Übergabe der Auszeichnung in Schwerin durch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Wann die Feierstunde in der Landeshauptstadt stattfindet, ist aufgrund der Corona-Beschränkungen noch unklar. Fest steht für den Mann, der in dieser Woche seinen 80. Geburtstag feiert, jedoch, dass er bald mehr Zeit für das Angeln haben wird. Der zweite Start in den Unruhestand soll gelingen: Ein Bellyboat – der Akteur steckt in einem Neoprenanzug und sitzt in dem aufblasbaren Gefährt praktisch im Wasser – steht in seinem Keller bereit.

Von Volker Penne