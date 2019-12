Rostocker Produktionsschule: Zwei Mädchen mit Drogen erwischt

Rostock-Brinckmansdorf

Polizei und Rettungsdienst wurden am Mittwochvormittag in eine Rostocker Produktionsschule gerufen, weil zwei Schülerinnen mit Drogen erwischt wurden. Eine der Minderjährigen musste aufgrund von eingenommenen Betäubungsmitteln sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zu dem Vorfall kam es nach Auskunft von Yvonne Hanske, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rostock, kurz nach 10.30 Uhr. „Wir erhielten einen Anruf direkt von der Schule“, erklärte Hanske. Als zwei Streifenwagen der Beamten bei der Einrichtung der Jugendhilfe in der Neubrandenburger Straße eintrafen, fanden sie eine 16-Jährige vor, die Ausfallerscheinungen aufwies.

Rettungswagen und Notarzt mussten angefordert werden

„Eines der Mädchen war deutlich beeinflusst und musste sich in ärztliche Behandlung begeben“, führte Hanske weiter aus. So forderten die Polizeibeamten den Rettungsdienst an, der mit einem Notarzt und einem Rettungswagen anrückte.

Mit Mühe gelang es den Polizisten, die unter Drogen stehende 16-Jährige in den Krankenwagen zu bringen. Um welche Drogen es genau ging, steht nicht fest. Die Polizei hat gegen beide Mädchen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Schüler stammen aus schwierigen familiären Verhältnissen

Schulleiter Philipp Schumm wollte aufgrund von „Persönlichkeitsrechten“ keine Angaben zum Einsatz machen, nur so viel sagte er: „Wegen des Vorfalls waren wir verpflichtet, die Polizei hinzuziehen.“ In der Produktionsschule lernen und arbeiten derzeit 75 Schüler zwischen 15 und 25 Jahren, die aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen, soziale Probleme haben oder in anderen Schulen bereits gescheitert sind.

Neben dem schulischen Unterricht werden Werkstattarbeit und Sozialpädagogik vermittelt. Es handelt sich um einen gemeinnützigen Verein, der sich Bildungsförderung und Erziehung zum Ziel gesetzt hat.

Lesen Sie auch:

Von Stefan Tretropp