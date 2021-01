Rostock

In einem sind sich zahlreiche Experten einig: Viel Haar – wenig Schutz vor Corona. Zumindest, wenn es um FFP2-Masken und Bartträger geht. „Denn beides passt einfach nicht zusammen. Und zwar nicht aus Stil-, sondern aus medizinischen Gründen“, sagt Prof. Andreas Podbielski, leitender Hygieniker und Direktor des Institutes für Medizinische Mikrobiologie der Universitätsmedizin Rostock.

Deshalb kritisiert der Fachmann auch die seit Montag geltende Pflicht, die das Tragen von OP- oder FFP2-Masken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr vorschreibt. „Dann müsste man den Rasierer direkt dazu liefern“, so der Rostocker.

Anzeige

Schon als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) die FFP-2-Tragepflicht einführte, hätte er das aus medizinischer Sicht nicht nachvollziehen können. „Aber das ist wahrscheinlich schon Wahlkampf“, mutmaßt Podbielski. Dass sich nun alle Ministerpräsidenten auf die strengeren Regeln und den Verzicht auf Alltags- oder Stoffmasken eingelassen haben, sei nicht mit wissenschaftlichen Daten zu begründen.

Lesen Sie auch: Corona-Ausbrüche in Rostocker Uni-Klinik: Krankenhaus schränkt Betrieb ein

Tragen ist auf Dauer unangenehm

Denn Voraussetzung für den verlässlichen Schutz ist, dass die FFP2-Masken absolut dicht am Gesicht anliegen. „Die sind eng geschnürt, haben dazu eine Gummilippe, um exakt abzuschließen. Solche Masken zu tragen ist kein Spaß und zumindest auf Dauer unangenehm“, sagt Podbielski. Deshalb sei dieses Schutzmaterial bisher auch Profis vorbehalten gewesen – mit entsprechenden Vorschriften zur Tragedauer.

Für den Nutzen bei der Verwendung in der Allgemeinheit gebe es aber bisher keinerlei wissenschaftlichen Beweis, sagt Podbielski. Zudem gilt: Sobald es Haare im Auflagebereich der Maske gebe, sei deren Sinn hinfällig. „Das Virus lacht sich dann einen und strömt einfach durch den Bart hindurch. Der Schutz für einen selbst und andere ist damit weg.“ Gleiches gelte auch für die einfachen OP-Masken, die ab jetzt beim Einkaufen oder in Bus und Bahn genutzt werden sollten.

Lesen Sie auch: Welche Bußgelder drohen beim Verstoß gegen die Maskenpflicht?

Beim korrekten Tragen der FFP-2-Masken gibt es einen spürbaren Atemwiderstand. Das sei auf Dauer anstrengend. Wie der Rostocker Professor erklärt, gebe es deshalb selbst in seiner Klinik betriebsärztliche Untersuchungen, ob Mitarbeiter diese Masken tragen können. Einen Zwang zur Rasur gebe es dennoch nicht. „Wir sind froh, dass wir überhaupt Mitarbeiter haben“, so Podbielski.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Madsen weicht auf weiche Masken aus

In der Diskussion um Masken und Bärte hatte Erlangens (Bayern) Oberbürgermeister Florian Janik ( SPD) für Schlagzeilen gesorgt, als er sich öffentlichkeitswirksam den Vollbart abrasierte und zum Nachmachen aufrief. Sein Amtskollege an der Warnow bleibt dagegen zurückhaltend. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), bisher meist mit Stoffmaske der Rostock Basketballer Seawolves unterwegs, will „auf keinen Fall“ zum Rasierer greifen. Der lange Bart, der beim Wahlkampf zu seinem Markenzeichen geworden ist, würde höchstens „ein bisschen gekürzt“, erklärte er auf Nachfrage. Anstelle der FFP-2-Masken will Madsen, wenn es nötig ist, die einfachen chirurgischen Masken tragen.

Lieber mehr als eine Bartlänge Abstand

Prof. Ulrich Bathmann – hier bei einer Polarexpedition. Quelle: privat

Einen der längsten Bärte der Hansestadt hat sicher Prof. Ulrich Bathmann. Der Leiter des Leibniz Institutes für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) züchtet sein Exemplar „seit dem zarten Alter von 20 Jahren“. Da fällt das Loslassen schwer. „Aber ich muss und werde ihn nicht in der Länge kürzen“, so Bathmann, auch wenn er grundsätzlich die Argumente des Professoren-Kollegen Podbielski bestätigt.

„Ich habe mich auch informiert. Es ist so, dass Bartträger – auch wenn der Schutz für andere noch ganz gut ist – einen geringeren Eigenschutz durch die Maske haben“, so Bathmann. Generell sei der Schutz mit aber natürlich immer noch besser als ohne Maske. „Und man kann die Barthaare ja an den Aufliege-Flächen stutzen“, sagt der IOW-Chef.

Statt zu Schere oder Rasierer zu greifen, verhalte er sich in Pandemie-Zeiten aber auch mit Maske lieber so, als hätte er keine auf. „Ich halte fünf Meter Abstand zu anderen, vermeide den Aufenthalt in Räumen mit vielen Menschen und isoliere mich ansonsten“, so Bathmann.

Bart sorgt für Verwechslungsgefahr

Rostocks Volkstheater-Chef Ralph Reichel hat seinen Vollbart bereits gestutzt. Allerdings nicht aus Infektionsschutzgründen. „Sondern weil ich nicht mehr mit Madsen verwechselt werden wollte“, so der Intendant augenzwinkernd. Generell halte er die Empfehlung zur Rasur für richtig – „aber das hängt auch vom Beruf ab. Wenn mein Zahnarzt mit Vollbart und nicht sitzender Maske über meinem Gesicht hängt, ist das etwas anderes, als wenn ich in meinem Beruf Abstand halten kann“, so Reichel.

Gehört zum Gesicht wie die Falten

Rostocks Zoodirektor Udo Nagel. Quelle: Frank Hormann

Niemals zu Rasierer oder Schere greifen würde Zoodirektor Udo Nagel. Wer einen Drei-Tage-Bart hätte, könnte sicher eher darauf verzichten als er, dessen Bart seit dem Abitur wächst und nur einmal für die Armeezeit entfernt wurde. „Außerdem gehört er zu meinem Gesicht – ich würde mir ja auch nicht Falten glattbügeln“, so der 66-jährige Rostocker.

Ein bekannter Bartträger der Regierung ist dagegen bereits tätig geworden. „ Harry Glawe hat seinen Bart gestutzt“, sagt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministers. Zudem weist Bauer darauf hin, dass es keine Pflicht zum alleinigen Tragen der FFP-2-Masken gibt, sondern auch die medizinischen OP-Schutzmasken getragen werden können.

„Mich ohne Bart zu sehen erschreckt zu Tode“

Wolfgang Bordel aus Anklam. Quelle: Cornelia Meerkatz

Der bekannte Anklamer Theater-Mann Wolfgang Bordel lässt seine Gesichtsbehaarung dagegen unangetastet. „Es wäre für die anderen schlimmer, mich ohne Bart zu sehen. Da fallen alle vor Schreck tot um“, erklärt der gerade 70 Jahre alt gewordene Vorpommer. Zudem hätte er eine ganz eigene Form des Schutzes gefunden: „Bevor ich die Maske aufsetze, reibe ich den Bart mit 40-prozentigem Wodka ein. Dann sterben die Viren alle an Alkoholvergiftung“, erklärt der frühere Theaterintendant augenzwinkernd.

Von Claudia Labude-Gericke