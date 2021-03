Rostock

<iframe src="https://open.spotify.com/embed-podcast/show/0GBh1519HX2o27CfP5lC3S" width="100%" height="232" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Ihr Gesprächspartner Prof. Dr. Georg Lamprecht ist Abteilungsleiter in der Inneren Medizin der Universität Rostock und hat sich auf Magen-Darmerkrankungen spezialisiert. Er spricht in dem Podcast über die Verflechtungen vom Nervensystem in der Darmwand zum Rückenmark bis hin zum Gehirn. So wirke sich die Psyche auf den Darm aus und umgekehrt gelte das Gleiche, wie der Arzt erklärt.

Darmkrebsvorsorge wann und wie oft?

Ein wichtiges Thema, das in dem Podcast ebenfalls aufgegriffen wird, ist das Thema Darmkrebsvorsorge. Wann sollte man anfangen, sich darüber Gedanken zu machen? Wie viele Menschen betrifft diese Art von Krebs? Welche Rolle spielen familiäre Vorerkrankungen und welche Präventionsmaßnahmen gibt es?

Hier reinhören:

Julia Kramer und Prof. Dr. Lamprecht verraten in der Folge aber auch persönliche Geheimnisse, was für skurrile Erlebnisse es bei solch einer Untersuchung schon gab. Zudem gibt es einen Ausblick von Prof. Dr. Lamprecht, was wir für eine nachhaltige Darmgesundheit tun können. Das alles erfahren Sie in der aktuellen Folge.

In der zweiten Folge von „Alarm im Darm“ spricht OZ-Podcasterin Julia im Rahmen der OZ-Themenwoche „Einfach GESUND“ mit Bloggerin Katharina Engeroff alias „Freiheraus” über das Leben mit einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung (CED). Die Folge erscheint am 27. März.

Von OZ