Rostock

Breites Kreuz, muskulöser Körper, stahlharte Oberarme – Felix Langberg sieht aus wie die mecklenburgische Antwort auf Herkules. Ein Typ, der Bäume ausreißen kann. Doch das kommt für den Rostocker nicht infrage. Der 30 Jahre alte Schwergewichtsboxer engagiert sich für den Erhalt von Wäldern.

Langberg ist Mitbegründer der Plant for Future GmbH (Pflanzen für die Zukunft). Er sei erschrocken über die Folgen des Klimawandels und habe zusammen mit seinen Mitstreitern überlegt, „wie wir der Erde etwas zurückgeben können“, erzählt der 1,96 Meter große Modellathlet. Ihm gehe es darum, Wälder zu schützen und Bäume zu pflanzen.

Projekt wird von Rapper Marteria unterstützt

Zu den Unterstützern des Unternehmens, das sich für den Erhalt des Regenwaldes einsetzt, aber auch Projekte in Mecklenburg-Vorpommern anpackt, gehört Marteria. Der Rostocker Rapper steht derzeit in Peru vor der Kamera. Gedreht werden Youtube-Clips, in denen es um geschützte Regenwaldflächen des Amazonas geht.

Felix Langberg wäre auch gern in Südamerika. Doch das lässt die Vorbereitung auf seinen siebten Profikampf nicht zu. Langberg steigt am 9. April in Falkensee bei Berlin in den Ring. Sein Gegner heißt Ramazi Gogichashvili (27), stammt aus Georgien und ist seit mehr als zehn Jahren Profi. „Er ist groß und kann boxen“, sagt Langberg über seinen Kontrahenten.

Sechs Kilo mehr mit gleichem Körperfettanteil

Der Rostocker hat ein paar Kilo Muskelmasse draufgepackt. 116 Kilo, sechs mehr als zuvor, bringt der Hüne auf die Waage. „Bei gleichem Körperfettanteil“, wie Langberg betont. Nach überstandener Corona-Erkrankung und einem Urlaub in Ägypten habe er seine Ernährung umgestellt. „Ich esse viel und gesund, vor allem frisch und regional“, erzählt der Ostseestädter. Doch nicht nur bei den täglichen Mahlzeiten schlägt er zu. Langberg hat seine bisherigen Duelle allesamt vorzeitig gewonnen. Folgt gegen Gogichashvili der nächste Knockout?

„Für Felix ist das ein Zwischenkampf, um drin zu bleiben“, ordnet Trainer Christian Morales das Duell ein. Langberg hatte zuletzt am 18. Dezember in Magdeburg im Ring gestanden und Sebastian Tuchscherer (Euskirchen) in der dritten Runde mit einer krachenden Rechten zu Boden geschickt. „Für Felix ist der Kampf in Falkensee eine gute Gelegenheit, um sich noch mal zu zeigen“, meint Robert Kurowski, der sich zusammen mit Maik Stahr um das Management des Boxers kümmert.

Erster Titelkampf am 18. Juni in Rostock

Der Fokus ist auf den 18. Juni ausgerichtet. Bei „Rostock boxt!“, so heißt die erste Profi-Gala mit Felix Langberg, bestreitet der Hansestädter in der Stadthalle seinen ersten Titelkampf. Dafür trainiert er so hart wie noch nie. Langberg fährt montags nach Hamburg. In der Trainingsgruppe von Morales kann er sich mit Schwergewichtlern wie Peter Kadiru, Albon Pervizaj, Viktor Jurk und Ammar Abduljabar messen. Zweimal täglich fliegen die Fäuste. „Das ist supergeil mit den Jungs“, schwärmt Langberg, der bei seinem Trainingskumpel Abduljabar übernachtet. Dienstags folgt das gleiche Pensum. Freitags macht sich Langberg erneut auf den Weg in die Elbestadt.

„Früher habe ich zweimal pro Woche in Hamburg trainiert, jetzt sind es fünf, sechs Einheiten“, berichtet Langberg, der darüber hinaus zwei Mal im Gym des FSV Bentwisch die Fäuste fliegen lässt. Resultat des enormen Pensums ist der Muskelzuwachs. „Felix hat einen richtigen Schub bekommen, was das Körperliche angeht“, meint Christian Morales. Sein Schützling habe schon zuvor einen harten Punch gehabt, sagt der Coach, „aber jetzt ist er viel stabiler in seinen Bewegungen“.

„Ich bin mehr als begeistert. Ich habe noch nie einen Sportler gesehen, der so wenig verletzt ist und nie rumjammert. Felix ist total fokussiert und diszipliniert“, lobt Robert Kurowski. Der Sportler selbst sieht sich bestätigt. „Ich bin so fit wie noch nie“, meint Felix Langberg. Zwischen den Trainingseinheiten setzt sich der Boxer ins Büro und erledigt Dienstliches. Bäume pflanzen, Gegner umhauen – das ist Langbergs Welt.

Von Stefan Ehlers