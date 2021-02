Rostocker Psychiater schlägt Alarm: So schlimm trifft der Lockdown die Kinder

Rostock

Konzentrationsprobleme, Angst- und Schlafstörungen, Depressionen – der Rostocker Kinderpsychiater Prof. Frank Häßler sorgt sich um den Nachwuchs. Nach dem erneuten, mittlerweile vier Monate dauernden Lockdown, stellt der Experte vermehrt Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen der Hansestadt fest. „Wir haben in unserem medizinischen Versorgungszentrum fünf Neuaufnahmen pro Woche, die direkt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen“, berichtet Häßler, der als Chefarzt die von der GGP im Stadtteil Reutershagen betriebene Praxis sowie eine Tagesklinik leitet.

Die neuen Patienten seien Kinder, die er ohne Corona und die daraus folgenden Einschränkungen nicht hätte behandeln müssen, sagt Häßler. „Soziale Isolation, leider oft mangelhafte schulische Betreuung und die fehlende Struktur – das macht auch mit normalerweise gefestigten Kindern etwas. Und noch mehr mit jenen, die vorher schon Probleme hatten“, bilanziert der Mediziner, der mit seinen Kollegen pro Quartal etwa 1200 Kinder ambulant im Versorgungszentrum betreut.

Sozialleben elementar wichtig für die Entwicklung

Die gerade begonnenen teilweisen Schulöffnungen in MV, die in Rostock Präsenzunterricht für Schüler bis Klassenstufe 6 sowie Abschlussklassen vorsehen, gehen Häßler nicht weit genug. „Denn den Kindern fehlt ja nicht nur der Sozialverbund Schule, sondern es sind auch alle Aktivitäten in der Freizeit gestrichen – kein Sport, kein Kino, nicht mal der Zoo durfte öffnen.“ Dabei sei gerade das Zusammentreffen in Gruppen für die Entwicklung von Kindern elementar: „Weil sie im Verbund ihre Rolle finden müssen, so lernen, Freunde zu finden, sich zu behaupten oder auch mal zurückzunehmen“ – eben all das, was man im Leben braucht.

Trotz aller Ernsthaftigkeit des Virus und der Pandemie: „Bei den beschlossenen Maßnahmen hatte man den Nachwuchs nicht genug im Blick. Das werfe ich den Entscheidern vor“, sagt Professor Häßler. Spätestens ab Mai vergangenen Jahres hätten Konzepte vorliegen müssen, wie Familien und deren Nachwuchs aufgefangen werden könnten. „Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Wenn wir die nicht ausreichend mitnehmen, wird uns das in vielfältiger Weise auf die Füße fallen“, fürchtet der Experte.

Kindern fehlt die Tagesstruktur

Gerade in der Altersgruppe der Kinder aus den Klassen 7 bis 11, die seit fast einem Jahr kaum Präsenzunterricht hatten, seien schon Auswirkungen des Lockdowns spürbar, die nicht schnell oder im schlimmsten Fall gar nicht zu beheben wären. „Den Kindern fehlt die Struktur. Wenn es nur marginal Onlineunterricht gibt und Schulen immer noch Material auf Papier austeilen, das selbst zu bearbeiten ist, dann führt das zu einem völlig verschobenen Schlaf-Wach-Verhältnis“, weiß Häsler.

Er hätte mehr als 150 Kinder und Jugendliche befragt. „Darunter waren viele, die erst spät in der Nacht ins Bett gehen und dann auch erst mittags aufstehen – das wird richtig schwer, da wieder einen Rhythmus reinzubringen, wenn es mal wieder in die Schule geht.“ Auch der Medienkonsum hätte in besorgniserregendem Maße zugenommen.

Dass es vor allem Aufgabe der Eltern sei, im Lockdown für Tagesstruktur beim eigenen Nachwuchs zu sorgen, will Häßler so nicht gelten lassen. Ein Kind verstehe vielleicht, dass es abends ins Bett sollte, wenn es morgens früh raus muss. „Wenn aber mangels fester Unterrichtszeiten das Argument für das zeitige Aufstehen fehlt, wird es schwierig, das durchzusetzen. Vor allem, je älter die Kinder sind. Ein 16-Jähriger wird sagen, dass es doch egal ist, wann er die Arbeitsblätter erledigt.“

Eltern mit Heimarbeit und Beschulung überfordert

Zudem seien die Eltern selbst schon durch Kurz- oder Heimarbeit und den Spagat, auch Pädagoge sein zu müssen, gestresst genug. „Wie soll man seinem Kind eine Fremdsprache beibringen, wenn man selbst kaum Englisch kann? Oder bei Mathe helfen, wenn man die Aufgaben nicht versteht?“ Was in manchen Familien noch gelänge, sorge gerade bei bildungsferneren Gesellschaftsschichten für Diskussions- und Aggressionspotenzial zwischen den Generationen. „Ein Kinderzimmer sollte deshalb kein Klassenzimmer sein“, sagt Prof. Häßler.

Vielen Kindern fehle zudem durch das Hin und Her bei den Schulöffnungen so viel Stoff, dass die Lücken kaum aufzuholen seien. Vor allem, weil in MV im Juni schon wieder Sommerferien anstehen. Leistungsdruck und Versagensängste wären vielfach die Folge.

Auch Angststörungen nehmen zu

Der lange zweite Lockdown hätte noch mehr als der erste ein normales Familienleben erschwert. „Denn es ist ja kein Kind gewohnt, auf so lange Zeit permanent mit Eltern und Geschwistern eng zusammen zu sein“, sagt Prof. Häßler, der mittlerweile immer mehr junge Patienten mit Verhaltensauffälligkeiten oder Angststörungen behandeln muss.

Die Entscheider der Politik würden Häßler zufolge viel zu sehr auf Virologen hören und auf die Inzidenzen schauen. „Wenn wir uns nur daran festhalten, kommen wir nie zur Normalität.“ Wichtiger sei, die Auslastung der Kliniken und die Kapazität des Gesundheitssystems als Indikator für Entscheidungen zu betrachten und regional nach Lage zu agieren.

Der Rostocker Kinderpsychologe plädiert dringend dafür, mehr und im Interesse der Jüngsten zu öffnen. Zum Beispiel mit regelmäßigen Tests an den Schulen, wie es auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen vorschlägt. Denn auch der eigentlich sehr gut aufgestellte Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Hansestadt käme irgendwann ans Limit. „Der Bedarf ist jetzt schon so hoch, dass wir ihn kaum decken können. Wir sind mit den Terminen mittlerweile im Juni – und es sollte nicht sein, dass Kinder noch länger leiden müssen“, so der Experte.

