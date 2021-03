Rostock

Die umstrittene Kontrolle der Uni-Psychiatrie in Gehlsdorf Mitte November 2020 – sie hat für die Hansestadt Rostock und auch die Ärztekammer MV ein Nachspiel. Vier Monate nach den Vorgängen hat sich nun nämlich das Schweriner Gesundheitsministerium erstmals eindeutig positioniert – die Kontrolle der geschlossenen Stationen als unverhältnismäßig und in dieser Form rechtswidrig eingestuft. Das geht aus einem Schreiben der Obersten Fachaufsicht im Ministerium an die Stadt hervor (liegt der OZ vor).

Was war geschehen?

Am 13. November waren insgesamt sieben Personen – Vertreter des Rathauses und auch der Ärztekammer – zu einer unangekündigten Kontrolle in Gehlsdorf angerückt. Die Ärztekammer hatte nach eigenen Angaben mehrere Beschwerden und Hinweise auf Verfehlungen auf den geschlossenen Stationen erhalten – und sich an die Hansestadt Rostock gewandt. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen – Kraft seines Amtes auch für die Kontrolle der Psychiatrie zuständig – ordnete einen sofortigen Besuch an.

In einem späteren OZ-Interview deutete Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer, an, es sei unter anderem um das Fixieren von psychisch-kranken Patienten gegangen und auch um die Frage, ob ausländische Mediziner ohne deutsche Approbation über das erlaubte Maß hinaus auf den Stationen behandeln.

Die Kontrolle schlug damals hohe Wellen – auch weil der Direktor der Psychiatrie, Johannes Thome, Crusius „rassistisches Verhalten“ gegenüber ausländischen Medizinern vorgeworfen hatte. Der Ärztekammerpräsident wies das vehement von sich. Doch auch der Vorstand der Uni ging gegen die Kontrolle vor: Die „Kontrolleure“ um Cruisus, der Mediziner und Grünen-Landtagsspitzenkandidat Harald Terpe sowie der Rostocker Rechtsamtsleiter Dirk Zierau, hätten die „Behandlung von Schwerstkranken unterbrochen und erheblich behindert“, zudem die Patienten „unnötig vermeidbaren Gefahren und Risiken ausgesetzt“, hieß es.

Ministerium: „Kontrolle war nicht rechtmäßig“

Das Gesundheitsministerium – die Oberste Fachaufsicht – scheint sich nun der Sicht des Uni-Vorstandes anzuschließen. In dem Brief an das Rathaus heißt es, dass unangemeldete Kontrollen zwar grundsätzlich zulässig und angemessen sein können. Aber nicht im Fall des 13. November: „Die Kontrollen waren in der vorgenommenen Art und Weise weder recht- noch zweckmäßig“, schreibt das Ministerium.

Die Experten aus Schwerin bezweifeln zum Beispiel, dass „Gefahr in Verzug“ gewesen sei: „Die Ihnen von der Ärztekammer geschilderten und somit der Begehung zugrunde liegenden Sachverhalte waren überwiegend betagt und lagen im Übrigen auch nicht so, dass ein sofortiges Handeln, ein sofortiges Stehen-und-Liegen-Lassen, erforderlich gewesen wäre“, heißt es wörtlich in dem Schreiben.

Und: Dass die Stadt Vertreter der Ärztekammer mit zur Kontrolle genommen und um Amtshilfe gebeten habe, sei juristisch ebenfalls nicht haltbar. Die Hansestadt habe für solche Kontrollen eigene Fachleute im Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes. „Ihnen standen die für die konkrete Amtshandlung erforderlichen Dienstkräfte jederzeit zur Verfügung“, schreibt Schwerin. Die Amtshilfe der Ärztekammer sei nicht nötig gewesen.

Rechtsamtsleiter Zierau begründete die Amtshilfe unter anderem damit, dass die „Vertraulichkeit“ gewahrt werden sollte. Er unterstellt somit den eigenen Mitarbeitern der Stadt, ihre Aufgaben nicht gemäß Recht und Gesetz zu erfüllen. Auch das lässt das Ministerium bei Zierau nicht durchgehen: „Es ist nicht ersichtlich, dass bei einer Einbeziehung der eigenen Dienstkräfte die Vertraulichkeit nicht gewahrt worden wäre“, heißt es in dem Schreiben.

Den Vertretern der Kammer spricht das Ministerium zudem eine ausreichende Qualifikation für solche Kontrollen der Psychiatrie ab: Keiner der sieben „Kontrolleure“ verfüge über eine „besondere Expertise“. Der Teilnehmerkreis sei nicht geeignet gewesen, „die unterstellten Probleme oder Mängel in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zu ermitteln und zu würdigen“.

Datenschützer prüfen noch

Aus dem Rathaus heißt es zu der Kritik des Ministeriums offiziell nur: „Das entsprechende Schreiben ist in dieser Woche hier eingegangen und wird selbstverständlich umfassend ausgewertet. Die vom Ministerium als Fachaufsicht gegebenen Hinweise, Kritiken und Empfehlungen werden entsprechend umgesetzt“, so jedenfalls Stadtsprecher Ulrich Kunze. Intern soll aber Chef-Jurist Dirk Zierau in den Fokus der Kritik geraten sein: Er habe Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen falsch beraten.

Und: Der Stadt droht noch an einer anderen Front Ärger wegen der Kontrolle. Auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz prüft den Fall. Denn sowohl die Vertreter der Stadt als auch die Ärztekammer-Mitglieder sollen Fotos von Patientenakten und Dienstplänen gemacht haben, dabei möglicherweise massiv gegen geltendes Recht verstoßen haben. „Die Prüfung dauert noch an“, hieß es am Freitag aus der Behörde. Schwere Vergehen könnte der Datenschützer aber mit Bußgeldern bestrafen.

Was erst jetzt bekannt wird: Vertreter der Ärztekammer sollen auch Ton-Aufnahmen auf der geschlossenen Station der Psychiatrie angefertigt haben. In dem Schreiben des Landes heißt es, dass Ärztekammerpräsident Crusius selbst die Aufnahmen gefertigt habe: „Hier ist weder der Verwaltungsakte der Hansestadt noch dem nicht datierten und nicht unterschriebenen Protokoll der Ärztekammer zu entnehmen, welchem Zweck die Tonaufnahmen dienten und vor allem, was konkret Gegenstand der Tonaufnahmen war.“ Grundsätzlich hält das Ministerium solche Aufnahmen aber für „nicht zweckmäßig“.

Crusius: Kenne Brief nicht

Ärztekammerpräsident Crusius wollte sich zu dem Schreiben des Ministeriums zunächst nicht äußern. Er kenne den Brief nicht. Erst wenn er die konkreten Vorwürfe kenne, könne er dazu auch Stellung nehmen. Auch die Uniklinik will sich nicht äußern, zunächst mit der Stadt reden.

Von Andreas Meyer