Die Affäre um eine fragwürdige Kontrolle in der Rostocker Psychiatrie weitet sich aus: Die Rathaus-Spitze will nach wie vor keine Auskunft geben, was überhaupt der Anlass dafür gewesen sein soll. Der Klinik-Chef spricht von „Einschüchterung, Misstrauen und Willkür“ durch die Ärztekammer. Und dem Grünen-Spitzenmann droht Ärger.