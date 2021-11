Rostock

Die Zeit schien endlos: 731 Tage haben Rostocks Jecken warten müssen, bis sie trotz Pandemie wieder einen Rathaussturm am 11.11. veranstalten konnten. Denn im vergangenen Jahr gab es diese Tradition zur Eröffnung der fünften Jahreszeit nur digital. „731 Tage – das passt, weil die Quersumme davon 11 ist“, erklärte Joachim Wolber vom Rostocker Karnevals Club. Jecken wie er sehen die närrische Lieblingszahl eben überall.

„Jetzt geht’s los – wir sind nicht mehr aufzuhalten“, schallte es dann auch passenderweise von dem Wagen, mit dem die Karnevalisten durch die Innenstadt zogen. Angeführt vom Stadt-Prinzenpaar, seiner Herrlichkeit Sven II. mit seiner Lieblichkeit Ulrike I., ging es einmal über die Kröpeliner Straße bis zum KTC und zurück zum Neuen Markt. Vom Aufbau für den Weihnachtsmarkt und dem Lieferverkehr ließen sich die Teilnehmer bei ihrem Marsch nicht aufhalten. Schließlich wollten sie selber abliefern – gute Stimmung für jene, die sich am Straßenrand und an den Fenstern von dem Geschehen mitreißen ließen.

Zur Galerie Jubelstimmung bei Rostocks Jecken: Nach einem Jahr Corona-Zwangspause durften die Karnevalisten der Hansestadt wieder ihren Saisonstart feiern – traditionell am 11.11. mit einem Sturm auf das Rostocker Rathaus.

Mit Genehmigung vom Gesundheitsamt durften sich in diesem Jahr alle Rostocker Karnevalsvereine kleinen Delegationen ihrer Mitglieder der Öffentlichkeit präsentieren: Neben den traditionellen Vereinen, dem Rostocker Karnevals Club (RKC) und dem Rostocker Carneval Club Warnow (RCC), war auch der Neuzugang dabei – die Karnevalsgesellschaft Greifennarren, die erst im letzten Jahr gegründet wurde, aber mit Prinz Toni I. und Prinzessin Antonia I. sowie Prinz Jannes I. und Prinzessin Klara I. direkt ein erwachsenes und ein Kinder-Prinzenpaar aufgestellt hatte.

Präsidentin springt für Madsen ein

Rostocks Stadtoberhaupt Claus Ruhe Madsen konnte die Karnevalisten am Donnerstag nicht persönlich im Rathaus empfangen. Er hatte einen Termin mit der echten dänischen Königin Margrethe II. dem Treffen mit den lokalen Prinzen und Prinzessinnen vorgezogen. Stattdessen war Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) eingesprungen. Und das passte perfekt, denn auch die drei Rostocker Karnevals-Clubs werden jeweils von Präsidentinnen angeführt.

Für die neuen Regenten gab es dann passend zum Rathaus-Schlüssel auch gleich noch einen Auftrag: „Ich würde mir wünschen, dass Sie sich um die Finanzen kümmern“, sagte Regine Lück in Richtung der Karnevalisten. Schließlich hätte Rostock einen Doppelhaushalt aufzustellen, der neben den Pflichtaufgaben auch die freiwilligen Ausgaben im Blick hat. „Und ich hoffe, dass sich gerade dafür genug Geld findet“, erklärte sie. Schließlich kämen diese Mittel auch den Vereinen zugute.

Prinzessin Ulrike I. hatte zusammen mit ihrem Prinzen im echten Leben, der ihr als Sven II. auch im Karneval zur Seite steht, eine lange Liste an Aufgaben zusammengestellt. Als Lehrerin sei ihr der Bildungsbereich besonders wichtig. „Claus, mach endlich die Schulen fit!“, hieß es deshalb in der Ansprache der Majestäten. Aber auch die Herausforderungen der Klimakrise, das Thema Mobilität und die notwendige Sicherung der Werft-Jobs wurden von den Jecken angesprochen. Selbst der FC Hansa war Thema. Denn so sehr man dem Verein den sportlichen Erfolg mit dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gönne – Chaoten dürften im Stadion keinen Platz finden, erklärte das Prinzenpaar voller Überzeugung.

Hoffnung auf Karnevalpartys im Februar 2022

Nach dem Erhalt des Rathaus-Schlüssels ging es für das Stadtprinzenpaar und die RKC-Jecken noch zum gemeinsamen Mittagessen – eine Stärkung, bevor es mit der Planung der kommenden fünften Jahreszeit weitergeht. Denn trotz Corona trainieren alle für die Show Anfang 2022. Beim RKC soll es Ende Januar so weit sein. „Diesmal sogar an zwei Abenden“, blickt Prinz Sven Groth voraus. Neben einem karnevalistischen Abend soll es auch einen geben, bei dem das Feiern im Vordergrund steht. „Denn wir wollen uns für alle Menschen öffnen“, ergänzt Prinzessin Ulrike Kleist.

Die Vorliebe für das närrische Treiben sei schließlich im Norden noch nicht so verbreitet wie beispielsweise im Rheinland. Deshalb will der Verein zeigen, dass es auch ohne Bütt gehen kann – bei einer großen Party. „Diesmal müssen sowieso unsere Gäste mehr selbst tanzen“, erklärte Vereins-Vizepräsident Thomas Rall augenzwinkernd. Denn durch die Pandemie seien die Trainingsmöglichkeiten auch in diesem Jahr noch so eingeschränkt gewesen, dass das Einstudieren komplizierter Tänze immer noch nicht so möglich sei wie früher. Dass das Rathaus aber wieder persönlich und nicht nur digital gestürmt werden konnte, stimmte die Jecken aber zuversichtlich, dass in der kommenden Saison trotz steigender Corona-Zahlen noch mehr möglich sein wird als im vergangenen Jahr.

Von Claudia Labude-Gericke