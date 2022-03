Rostock

Nach Kritik des Vereins „Rostock hilft“ an der Situation in der Hansemesse, in der zurzeit Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind, reagieren Rathaus und Hausärzte. Christin Voss, Sprecherin des Vereins, hatte gefordert, die Messehalle sofort zu schließen – unter anderem wegen der Gefahr, sich dort mit Infektionskrankheiten anzustecken und mangelnder Privatsphäre.

„Die Hansemesse wurde als Notunterkunft konzipiert, um geflüchteten Personen schnellstmöglich einen Schutzraum zur Verfügung zu stellen. Die Halle soll aber nur Durchgangsstation sein und ist gar nicht für den dauerhaften Aufenthalt konzipiert. Die damit verbundenen Strukturen werden stets hinterfragt und bauliche Veränderungen umgesetzt. Derzeit fehlt eine Alternative für schnelle Aufnahmen von Kapazitäten in mehreren Busstärken“, heißt es zu den Vorwürfen aus dem Rostocker Rathaus.

Gesundheitsamt: Keine besorgniserregenden Zustände

Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes herrschten auch in der Hansemesse keine besorgniserregenden Umstände. „Es existiert ein Sanitätspunkt. Darüber hinaus werden täglich ärztliche Sprechstunden angeboten und eine medizinische Versorgung auch außerhalb der Hansemesse, zum Beispiel bei Spezialärztinnen und -ärzten, organisiert“, heißt es weiter. Weitere Optimierungen würden derzeit in der Halle umgesetzt. So sollen 32 kleinere „Inseln“ geschaffen werden, die die Halle gliedern.

Dr. Tilo Schneider, niedergelassener Allgemeinmediziner aus Rostock und Vize-Vorsitzender des Hausärzteverbandes MV, sagt: „Die soziale Situation – große Halle, keine Intimsphäre – ist sicher absolut verbesserungsfähig.“ Die Wortwahl von „Rostock hilft“ – die Zustände seien „katastrophal“ – findet er allerdings übertrieben. „Ich kann nur die medizinische Betreuung beurteilen und die läuft dank DRK, freiwilliger Ärzte und Stadt mit kostenfreien Taxitransporten derzeit gut.“ Die Behandlung der Patienten sei zudem bisher gut zu klären gewesen.

Dr. Tilo Schneider, niedergelassener Allgemeinmediziner aus Rostock und Vize-Vorsitzender des Hausärzteverbandes MV. Quelle: privat

Die OZ erreichte außerdem ein anonymer Hinweis. Demnach würden die im Elbotel untergebrachten Geflüchteten nicht genügend zu essen bekommen und müssten in unbeheizten Zimmern hausen. Auch dazu bezieht die Hansestadt Rostock Stellung: „In der Notunterkunft ehemaliges Elbotel erfolgt eine Vollverpflegung durch einen externen Dienstleister. Mögliche temporäre Probleme und Engpässe können wir nicht ganz ausschließen, sind aber gemeinsam mit den Dienstleistenden bemüht, diese kurzfristig abzustellen.“

Von Michaela Krohn