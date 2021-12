Rostock

32 Ämter, mehr als 2300 Mitarbeiter, Hunderte Büros: Rostocks Stadtverwaltung ist riesig – und ihr Bedarf ist es auch. Damit der Laden läuft, muss die Stadtkasse jedes Jahr nicht nur Millionen für Gehälter ausgeben, sondern auch für Strom, Heizung, Wasser und Büromaterial.

Allein der Bedarf an Büroartikeln und Toilettenpapier ist so groß, dass Rostock die Lieferung bundesweit ausschreiben muss. Und die Verwaltung kann haarklein auflisten, was sie pro Jahr benötigt. Manche Zahlen sind absolut gigantisch. Was die Beamten und Angestellten im Rathaus so alles verbrauchen.

Fast neun Millionen Blätter Papier werden verbraucht

8,83 Millionen Blatt Papier verbraucht die Stadtverwaltung in einem Jahr – für Akten, Schriftsätze, Pläne, Zeichnungen. Weit mehr als 95 Prozent davon sind laut den Bestelllisten des Rathauses mittlerweile Recyclingpapier. Und wirklich Großes wird im Rathaus nur selten gedruckt. Gerade mal 130 000 Blatt im Format A3 benötigt die Verwaltung. Stadtsprecher Ulrich Kunze sagt: „Die Mitarbeiter bestellen nach Bedarf. Über ein digitales Bestellsystem.“ Bezahlt wird nur, was auch verbraucht wird. Allein für Papier sind das rund 55 300 Euro jährlich.

320 Toner-Kartuschen für die Drucker in Amtsstuben muss Rostock pro Jahr ordern. Auffällig: Die Verwaltung arbeitet größtenteils in Schwarz-Weiß. Denn neue Farbbehälter für die Drucker und Kopierer machen den kleinsten Teil der Bestellungen aus. 100 000 Briefumschläge vom Typ „DIN DL mit Fenster – Recycling, selbstklebend, 220×100 mm“ benötigt die Verwaltung pro Jahr. Hinzu kommen noch 60 000 Briefumschläge ohne Fenster, 70 000 Versandtaschen unterschiedlichster Größen und weitere Umschläge in anderen Größen.

60 Anspitzer, 100 Radiergummis und 130 Locher

60 Anspitzer verschleißen die 2300 Mitarbeiter pro Jahr. 30 einfache Anspitzer und 30 doppelte ordert das Beschaffungswesen. Um das „Werk“ der frisch angespitzten Bleistifte korrigieren zu können, werden pro Jahr 100 Radiergummi verbraucht. Auch verschiedene Arten von „Briefklammern“ sind in den Amtsstuben im Einsatz – in drei Größen. Insgesamt 70 030 dieser Klammern müssen pro Jahr neu angeschafft werden.

130 Locher – ebenfalls in zwei unterschiedlichen Größen – standen in diesem Jahr auf der Einkaufsliste des Rathauses. Ebenso 90 Packungen Batterien, 200 Bindfäden, 100 College-Blöcke in der Größe DIN A4 sowie 70 Fahrtenbücher.

1000 Textmarker benötigt das Rathaus im Jahr

1200 nagelneue Kugelschreiber – also im Schnitt ein neuer Stift für jeden zweiten Mitarbeiter – musste die Verwaltung anschaffen. Dafür, dass die Amtsstuben so wenig digital sein, überraschend wenig. Und: Das Rathaus setzt auf „Austausch statt Neukauf“. Denn in der Bestellliste finden sich auch 1040 Kugelschreiber-Austausch-Minen. Aber bunt mögen es die Beamten und Angestellten: Satte 1000 Textmarker verbraucht die Stadt pro anno. Drei verschiedene Längen bietet der Einkauf bei Linealen an – von 20, über 30 bis hin zu 40 Zentimetern. Bedarf pro Jahr in den Büros: rund 80 Stück. All diese Dinge dürften unter den Begriff „allgemeines Büromaterial“ fallen. Dafür gibt Rostock 23 200 Euro im Jahr 2021 aus.

1200 Ordner unterschiedlicher Größen werden pro Jahr neu bestellt. Das erscheint fast schon wenig angesichts des Vorurteils, die Verwaltung würde sich hinter Akten verstecken. 1200 neue pro Jahr dürften dafür jedenfalls nicht reichen. 50 Papierkörbe stehen ebenfalls auf der Einkaufsliste. Dazu 40 Stempelkissen, 70 Scheren und 30 Schreibtischunterlagen. 5000 Umlaufmappen sind jedoch der Beweis, dass die meisten Vorgänge dann doch noch klassisch, ausgedruckt und nicht digital von Büro zu Büro, von Sachbearbeiter zu Amtsleiter, wandern müssen.

Fast eine Million Euro Heizkosten

911 639,64 Euro zahlte das Rathaus übrigens 2019, damit es die Mitarbeiter warm haben. Der städtische Immobilienverwalter KOE, der 31 und damit den Großteil der Bürostandorte verwaltet, weist einen Bedarf von 9,2 Millionen Kilowattstunden für die Heizungen der Amtsstuben aus. 3,3 Millionen Kilowattstunden Strom – und damit ungefähr so viel wie 1400 vierköpfige Familien – verbrauchte das Rathaus im selben Jahr.

1,6 Millionen Euro gab der KOE für die Reinigung der Büros der Stadtverwaltung aus. Am Saubersten müsste es laut den Listen im Rathaus am Neuen Markt selbst sein: Allein dort kostete das Putzen fast 300 000 Euro.

Von Andreas Meyer