Der Rostocker Rechtsmediziner Professor Andreas Büttner fordert mehr Obduktionen an mutmaßlichen Corona-Opfern. Denn bis heute heißt es in Berichten immer, Menschen seien „an oder mit“ Corona gestorben. Büttner ist das zu vage, er will Klarheit.

Nicht nur für die Hinterbliebenen der Toten bringe das Erleichterung. Auch die Corona-Forschung könne erheblich davon profitieren, wenn die Todesursache exakt ermittelt werde. „Ich will wissen: Wie tödlich ist Corona?“

Nur fünf Prozent werden seziert

Bislang seien in der ganzen westlichen Landeshälfte von MV erst 18 Corona-Tote seziert worden, das entspricht etwa fünf Prozent. In Vorpommern waren es ähnlich viele. Zum Vergleich: An der Hamburger Eppendorf-Uniklinik gab es im vergangenen Jahr 735 Obduktionen an Toten, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Andere Bundesländer weisen dagegen ähnlich niedrige Quoten wie MV auf.

Ohne Obduktion könne nicht eindeutig gesagt werden, ob ein Patient mit Vorerkrankungen tatsächlich an dem Virus oder etwa an Krebs oder einem Herzleiden gestorben sei, so Büttner. „Die Frage ist: Wäre er auch ohne Corona zum gleichen Zeitpunkt gestorben?“

Oft stelle er auch fest, dass sich Angehörige Vorwürfe machen: „Hätte ich doch Opa nicht im Pflegeheim besucht und ihn dabei vielleicht infiziert.“ Das Wissen über die wahre Todesursache könne dazu beitragen, den Hinterbliebenen diese Schuldgefühle zu nehmen. „In vielen Fällen dürften sie unberechtigt sein“, glaubt Büttner. Und nicht zuletzt diene die Obduktion der Qualitätskontrolle von Ärzten, indem mögliche Behandlungsfehler ausgeschlossen werden können.

Hilfe für die Lebenden

Das Sezieren der Toten könne aber auch den Lebenden helfen: „Es gibt immer wieder Fälle, in denen Mediziner Patienten nicht retten können und nicht wissen warum.“ Wenn etwa ein Patient an einer Lungenentzündung leidet, werde er bislang meist nach einer etablierten Standardtherapie behandelt. „Wenn wir aber wissen, warum Corona-Patienten mit Lungenentzündung trotzdem gestorben sind, können die behandelnden Ärzte die Therapie bei ähnlichen Fällen entsprechend anpassen“, erklärt der Rechtsmediziner.

Dass so wenig obduziert werde, liege einerseits an einem gesellschaftlichen Trend: „Seit Jahren gehen die Obduktionen zurück, auch schon vor der Corona-Pandemie“, so Büttner. „Es gibt Vorbehalte in der Öffentlichkeit, aber auch bei Ärzten. Viele Mediziner glauben, dass bildgebende Verfahren wie CT oder MRT ausreichen, um die Todesursache zu bestimmen.

Institute haben Personalmangel

Es gebe bei Kollegen aber auch die Scheu, Angehörige mit der Frage zu konfrontieren, ob sie einwilligen. Die Familie muss einer klinischen Sektion zustimmen, es sei denn, sie wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet, wenn etwa der Verdacht auf ein Verbrechen besteht. „Und manche Institute machen kaum noch Obduktion, weil sie einfach überlastet sind und unter Personalmangel leiden“, meint Büttner.

Dabei sei es inzwischen für erfahrene Pathologen und Rechtsmediziner kein Problem mehr, Corona als Todesursache zu erkennen: „Es gibt Befunde, die bei anderen Erkrankungen nicht zu finden sind“, sagt der Experte. Zudem kostet eine Obduktion der Corona-Opfer die Kliniken nichts: Das Rostocker Rechtsmedizin-Institut bietet sie kostenlos an. Eventuell anfallende Transportkosten übernimmt das Land.

Knifflige Fälle

Es gebe bei der Bestimmung der Todesursache allerdings auch Grenzfälle: „Wenn jemand mit einer bekannten Vorerkrankung, wie etwa am Herzen, stirbt, dann kann man davon ausgehen, dass er zweifelsfrei daran gestorben ist. Wenn er sich aber kurz vor seinem Tod mit Corona infiziert hat, wird es schon knifflig, das auseinanderzudividieren. Trotzdem sollte man es versuchen.“

Das Thema ist auch ein Politikum geworden: Der Rostocker Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) sagt, er sei schon immer dafür gewesen, mehr zu sezieren. Aus dem Schweriner Gesundheitsministerium sei aber Gegenwind gekommen. Erst, als die geringe Zahl der Obduktionen durch Medienberichte öffentlich wurde, habe er beim Ministerium eine Meinungsänderung festgestellt, so Bockhahn.

Sensible Entscheidung

Tatsächlich sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU): „Obduktionen können dazu dienen, das Wissen über die durch das neuartige Coronavirus verursachte Erkrankung zu erweitern. Zudem können weitere Erkenntnisse gewonnen werden, um erforderliche Infektionsschutz-Maßnahmen, zum Beispiel gegenüber Kontaktpersonen zu dem Verstorbenen, anzuordnen.“

In Rostock werden Corona-Opfer inzwischen regelmäßig obduziert. „Immer, wenn jemand an oder mit Corona gestorben ist, suchen wir jetzt das Gespräch mit den Angehörigen“, so Bockhahn. „Wir hätten zwar das Recht, Obduktionen anzuordnen, aber wir wollen das nur mit Einverständnis der Familien.“ Immer wieder stoße man dabei auf großes Verständnis, da auch die Angehörigen Klarheit haben wollen. „Aber es bleibt eine sensible Entscheidung“, so der Senator.

Von Axel Büssem