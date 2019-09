Rostocker Reederei Aida: Umweltfreundlicher Gasantrieb erfolgreicher als erhofft

Rostock

Die „ Aidanova“ ist das erste Kreuzfahrtschiff weltweit, das mit Flüssiggas (LNG) angetrieben wird. Die Bilanz nach der ersten Saison ist positiv: Der Antrieb ist deutlich zuverlässiger und sparsamer als von Aida Cruises erwartet. Das sagte Jens Kohlmann, Leiter der Innovationsabteilung bei der Carnival Maritime GmbH, die die Aida-Schiffe technisch betreut, bei einer Schiffstechniktagung in Rostock.

Die „ Aidanova“ hat neben dem LNG- auch einen Dieselantrieb, der unter anderem bei bestimmten plötzlichen Fahrmanövern übernehmen kann. „Wir hatten erwartet, dass wir zu 75 Prozent LNG und zu 25 Prozent Diesel nutzen. Tatsächlich fahren wir fast zu 100 Prozent mit LNG.“

Eine Ladung LNG reicht für fast drei Wochen

Und obwohl länger mit LNG gefahren wurde, war der Verbrauch des Flüssiggases niedriger als geplant. „Wir hatten damit gerechnet, dass die , Aidanova’ alle zwei Wochen bunkern muss. Eine Füllung reicht aber für fast drei Wochen“, so Kohlmann.

Es habe auch keinerlei Probleme mit dem Betanken gegeben, so dass die „ Aidanova“ seit dem ersten Tag mit LNG laufe. Diese Erfahrungen hätten auch viele Skeptiker im Aida-Dachkonzern Carnival Cruises zum Umdenken bewegt. „Wir sind von der Technologie überzeugt“, so der Ingenieur.

Eiskaltes Gas Die Abkürzung LNG steht für Liquified Natural Gas. Es handelt sich dabei um Erdgas, das so stark heruntergekühlt wird, bis es Flüssig wird. Die glasklare Flüssigkeit ist bis zu vier Mal kälter ist als die Luft am Nordpol: minus 162 Grad Celsius. Beim Verflüssigen verringert sich das Volumen des Erdgases um den Faktor 600 und kann somit sehr effizient gelagert und transportiert werden. LNG kommt unter anderem aus den USA, dem Mittleren Osten, der Karibik, Algerien sowie aus Russland.

2021 soll die „ Aidanova“ noch eine Brennstoffzelle bekommen, die 200 Kilowatt Strom liefern kann. „Das ist aber eher symbolisch, das reicht nur für einen Teil der Beleuchtung“, sagte Kohlmann. Mitte August war auf der Meyer Werft in Papenburg der erste Stahlschnitt für das Schwesterschiff der „ Aidanova“, das ab 2021 ebenfalls mit LNG fahren wird.

CO2-Reduzierung bei herkömmlichen Antrieben fast ausgereizt

Innovative und abgasarme Antriebe waren auch Thema der Rostocker Tagung, die das heimische Unternehmen Motoren- und Energietechnik GmbH (MET) ausrichtete. MET hatte unter anderem die Abgasminimierung für die Scandlines-Fähren „ Berlin“ und „Copenhagen“ entwickelt.

Geschäftsführer Siegfried Bludszuweit betonte, bei herkömmlichen Antrieben sei das Potenzial zur CO2-Reduzierung bald ausgeschöpft. „Zehn Prozent sind vielleicht noch möglich durch die Optimierung der Verbrennung und Nutzung der Abgaswärme.“

LNG ist beste Alternative – hat aber auch Schwächen

Um das Ziel der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO zu erreichen, bis 2050 den CO2-Ausstoß der Schifffahrt weltweit um 50 Prozent zu senken, seien jedoch neue Treibstoffe nötig. meinte Bludszuweit. „LNG ist die beste Alternative, die wir derzeit zur Verfügung haben. Aber es enthält auch Kohlenstoff, das stört die Bilanz.“ Er sehe erhebliches Potenzial in CO2-freien Treibstoffen auf Wasserstoffbasis, etwa in Form von Ammoniak oder in Brennstoffzellen. „Deren Handhabung ist allerdings noch sehr kompliziert.“

Wolfgang Hintzsche, beim Verband Deutscher Reeder (VDR) zuständig für den Bereich Umwelt, sieht Einsatzmöglichkeiten für die Brennstoffzelle nur in bestimmten Bereichen: „Sie kann für kurze Distanzen, etwa auf Fähren, interessant sein oder für die Stromerzeugung an Bord und an Land.“ Sinnvoll für die Umwelt sei dies aber auch nur, wenn der Wasserstoff selbst umweltfreundlich hergestellt werde. „Bislang werden 90 Prozent mit Energie aus Kohle erzeugt.“

In 15 Jahren synthetisches Methan als Antrieb ?

Bis sich CO2-freie Treibstoffe durchsetzen, dauere es aber noch. Bis dahin müsse die Schifffahrt auf LNG setzen: „Es ist derzeit der sauberste verfügbare Treibstoff: die Abgase enthalten keinen Schwefel, keinen Feinstaub sowie 80 Prozent weniger Stickoxide und 25 Prozent weniger CO2 als Schweröl.“

In zehn bis 15 Jahren werde es noch umweltfreundlicheres synthetisches Methan geben. „Insgesamt bleibt LNG mindestens für mindestens 30 Jahre eine Brücke“, glaubt Hintzsche.

Noch gebe es zwar relativ wenige Schiffe mit LNG-Antrieb auf den Weltmeeren, die Auftragsbücher der Werften seien aber schon voll mit ihnen: „Bei der Meyer Werft sind es 80 Prozent der bestellten Kreuzfahrtschiffe und auch Fähren werden fast nur noch mit LNG-Antrieb gebaut.“ Auch die ersten Feeder-Schiffe, die große Containerschiffe beliefern, würden mit Gasantrieb ausgerüstet und 2021 soll der erste LNG-Öltanker vom Stapel laufen.

Häfen müssen auch ihren Beitrag leisten

Allerdings sei die Schifffahrt ihren selbst gesteckten Klimazielen auch ohne LNG schon recht nahe gekommen, betont Hintzsche: „Im kommenden Jahr kommt legt die IMO ihre erste Emissionsstudie vor. Wir kennen bereits die Zahlen der großen Linienreedereien: Sie haben 30 Prozent weniger CO2 produziert als im Referenzjahr 2008.“

Den Rest zu den angestrebten 50 Prozent könnten die Häfen beitragen: „Es gibt eine Studie der internationalen Hafenvereinigung IAPH, wonach 20 bis 30 Prozent der Abgase während der Wartezeiten in den Häfen entsteht“, so der Experte. Schiffe müssten teilweise tagelang auf Lotsen warten, oft seien die Piers belegt oder ein Schiff könne nicht entladen werden, weil keine Transportkapazitäten frei seien. „Wenn wir hier Verbesserungen erreichen, wäre das schon ein großer Schritt.“

