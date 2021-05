Rostock/Rotterdam

Deutschland macht (langsam) wieder auf, Portugal und Österreich ebenfalls. Und das sind gute Nachrichten auch für Deutschlands größte Flusskreuzfahrt-Anbieter: Die Rostocker Reederei Arosa will zu Pfingsten wieder starten. Wenn alles nach Plan läuft, sollen bereits nach dem 23. Mai wieder die ersten Gäste an Bord und auf Kreuzfahrt gehen dürfen. Das sagte Arosa-Geschäftsführer Jörg Eichler der OZ.

Und noch eine gute Nachricht gibt es vom Branchenprimus aus der Hansestadt: Auf einer Werft in Rumänien sind die Arbeiten am Rohbau für das neueste Arosa-Schiff abgeschlossen. Der neue Fluss-Luxusliner mit Heimathafen Rostock geht jetzt zum Endausbau in die Niederlande.

Noch liegen die zwölf Arosa-Schiffe in ihren Winter-Quartieren. Doch die Vorbereitungen für den Neustart haben längst begonnen, sagt Eichler: „Die Impfkampagnen in Deutschland und Europa schreiten weiter voran. Mittlerweile ist ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung bereits immunisiert.“

Der große Augenblick: Das neueste Arosa-Schiff wird auf der Werft in Rumänien in der Donau zu Wasser gelassen. Quelle: Concordia Damen

Erste Bundesländer schaffen nun bereits Fakten: Bayern will noch vor Pfingsten Hotels und Beherbergungsbetriebe öffnen, Niedersachsen sogar schon nächste Woche und in Schleswig-Holstein ist bereits Urlaub in ausgewählten Modellregionen – unter anderem an der Schlei und auf Sylt – möglich. Voraussetzung sind jeweils Test- und Hygienekonzepte.

„Wir rechnen damit, dass wir zeitnah nach Auslaufen der aktuellen Länderverordnungen am 23. Mai auf dem Rhein wieder starten können“, sagt Eichler. Und nicht nur dort sollen die Schiffe mit der markanten Rose am Bug wieder Fahrt aufnehmen: Auch in Österreich und in Portugal gibt es bereits konkrete Öffnungspläne für den Tourismus – und somit auch für Flusskreuzfahrten.

13. Schiff soll im Frühjahr 2022 erstmals ablegen

Auch Arosa hatte die Auswirkungen der Pandemie 2020 zu spüren bekommen, deckte sich unter anderem bei der Rostocker Ostseesparkasse mit Krediten in Millionen-Höhe ein. Nun aber blickt Reederei-Chef Eichler nach vorne: Im Frühjahr 2022 will Arosa sein 13. Schiff in Betrieb nehmen – das erste E-Motion-Schiff der Flotte.

Das Schiff mit 140 Kabinen und vier Decks verfügt über Batterien und einen Elektro-Antrieb. Vor allem in Städten soll das Schiff abgasfrei und nahezu geräuschlos durch das Wasser gleiten. Der Neubau wird zudem voll auf Urlaub für Familien ausgerichtet, hat einen eigenen Pool für die kleinen Gäste und sogar einen Kinder-Club an Bord. Ebenfalls neu: Alle Standard-Kabinen haben einen eigenen Balkon für zwei Personen.

Huckepack von der Donau bis nach Rotterdam

Das neue Arosa-Schiff entsteht in Rumänien und in den Niederlanden. Auf der Severnav-Werft an der Donau absolvierte der Rohbau vor wenigen Tagen seinen Stapellauf. Nun wird der Flusskreuzliner, der bisher keinen Namen hat, von einem speziellen Dockschiff „Huckepack“ durch den Bosporus, das Mittelmeer und den Golf von Biskaya nach Rotterdam gebracht.

In der Nähe der niederländischen Großstadt findet auf der Werft Concorida Damen der Endausbau statt. Ende Mai wird der Neubau dort erwartet, sagt Eichler. Elf der zwölf bisherigen Arosa-Schiffe entstanden in der Heimatstadt der Reederei – auf der Rostocker Neptun-Werft. Die war zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe allerdings voll ausgelastet.

Im Frühjahr 2022 soll das neue E-Schiff dann zur Jungfernreise auf dem Rhein starten. „Es wird das erste Flusskreuzfahrtschiff mit vier Decks auf dem Rhein“, so der Reederei-Geschäftsführer und -eigner. „Unser neues Flaggschiff wird den europäischen Flusskreuzfahrt-Markt revolutionieren und Maßstäbe in puncto Umweltstandards setzen“, so Eichler.

Auch die Rostocker Reederei Aida Cruises will noch in diesem Jahr einen Neubau in der Flotte begrüßen: Auf der Meyer-Werft in Papenburg entsteht derzeit die „Aidacosma“. Quelle: Meyer Werft / David Hecker von Aschwege

Neuigkeiten gibt es auch bei Aida Cruises: Deutschlands größte Hochsee-Kreuzfahrt-Reederei arbeitet ebenfalls mit Hochdruck an einem Neubau. Ende des Jahres soll die „Aidacosma“ zu ersten Reisen starten. Das Schwesterschiff der „Aidanova“ wird komplett mit dem Flüssiggas LNG angetrieben und kostet knapp eine Milliarde Euro.

Gebaut wird die „Aidacosma“ auf der Meyer-Werft in Papenburg. Das Maschinenraum-Modul stammt allerdings von der Rostocker Meyer-Tochter Neptun. Aida hat bereits im März wieder Fahrt aufgenommen, bietet Kreuzfahrten zwischen den Kanarischen Inseln. Bisher allerdings nur mit einem einzigen Schiff.

