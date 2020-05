Rostocker Reederei darf wieder starten: Welche Kreuzfahrten jetzt schon möglich sind

Rostock

Es ist der erste Schritt aus der Krise für die Kreuzfahrt-Branche in MV. Bereits zu Pfingsten will die erste Rostocker Reederei wieder den Betrieb aufnehmen: Arosa Flusskreuzfahrten plant, auf Rhein und Donau wieder den Betrieb aufzunehmen. Das sagte Reederei-Chef Jörg Eichler am Donnerstag der OZ.

Lockerungen helfen Arosa

Die deutschen Bundesländer und auch Österreich würden die Beschränkungen mehr und mehr lockern – für Hotels, Gastronomie und nicht zuletzt auch für Flusskreuzfahrten und Ausflugsschiffe. Eichler will deshalb zunächst auf den deutschen Flüssen wieder seine Schiffe fahren lassen. „Auch aus Frankreich und Portugal erwarten wir in den nächsten Tagen neue Informationen“, sagt er. Dann könnten zeitnah auch auf dem Duoro in Portugal oder der Seine in Frankreich wieder die Rostocker Kreuzfahrtschiffe fahren.

Anzeige

Umfrage: Haben Sie Angst vor einer zweiten Corona-Welle?

Weitere OZ+ Artikel

Aida darf noch nicht fahren

„Wir freuen uns, nach dieser langen Zeit wieder Gäste an Bord begrüßen zu dürfen“, so Eichler. Aktuell arbeite Arosa an einem neuen Hygiene- und Abstandskonzept für alle Schiffe. Wann der Rostocker Branchen-Riese Aida Cruises wieder starten kann, ist indes noch offen: Für die Hochsee-Kreuzfahrten gibt es noch keine Lockerungen. Bis Ende Juni hat Aida vorerst alle Fahrten abgesagt.

Mehr zum Thema:

Nach Lockerungen in MV: Ansturm auf Hotels an der Ostsee

Menschen in Sorge: „Wenn jetzt alle zur Ostsee fahren, bricht die nächste Epidemie aus“

Hotels wieder auf: Das müssen Sie jetzt über Urlaub an der Ostsee in MV wissen

Von Andreas Meyer