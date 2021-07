Rostock

Arno Helmstädt weint. Viermal muss er binnen einer Stunde die Tränen wegdrücken. Er ist verzweifelt, da er nicht mehr weiß, wie er seinen Platz im Pflegeheim bezahlen soll. Mit 93 Jahren. Im August steigt der Eigenanteil. Wieder mal. Auf 2367,69 Euro im Monat, ab September 2351,26. Fast 160 beziehungsweise 144 Euro mehr als bisher. So teilt es ihm die Leitung des Pflegeheims „Am Wasserturm“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Rostock mit.

„So kann man doch nicht mit alten Menschen umgehen“, sagt Helmstädt mit bebender Stimme. Seit neun Jahren lebe er im Pflegeheim, der Kosten-Eigenanteil habe sich jetzt verdoppelt. Der liege höher als seine gute Rente. Seit Jahren müsse er draufzahlen, sein Erspartes abschmelzen, um sich den Heimplatz leisten zu können. Es kommen immer wieder neue Rechnungen ins Haus – mit höheren Zahlen. „Ich werde nicht unterschreiben“, sagt Helmstädt schließlich. Genug sei genug. Dann müsse er wohl in die Obdachlosigkeit gehen. „Das ist unmenschlich.“ Tränen.

Das Ersparte ist alle, die Enkelin bezahlt viele Rechnungen

Arno Helmstädt ist ein stolzer Mann. Er war viele Jahre im Schiffbau tätig, auch für die Gewerkschaft in leitender Funktion. Wenn er Besuch empfängt, sitzt er mit geradem Rücken und Krawatte da. 50 Jahre lang habe er in die Rentenkasse eingezahlt – und nun das. Nie hätte er gedacht, dass er mal ein Sozialfall werden könnte. Aber genau das drohe ihm jetzt. Sein Erspartes sei aufgebraucht, seine Enkelin bezahle ihm bereits Dinge des täglichen Bedarfs. Zum Sohn habe er keinen Kontakt. „Ich will nicht reich werden“, sagt der Rentner. „Aber ich will vernünftig leben können.“

Ein Hilferuf, der sich an die Politik richtet. MV-weit steigen die Eigenanteile für Pflegeplätze. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) wollte sich im Bund für eine Deckelung einsetzen. „Der Druck auf die Politik muss größer werden“, erklärt Kati Kirstein. Sie ist Leiterin im Awo-Heim „Am Wasserturm“, kennt den Fall Helmstädt genau. Doch der Träger müsse sich an rechtliche Vorgaben halten. Die Kosten seien nun einmal gestiegen.

Heimleiterin: Dann müsste der Rentner ausziehen

Mit Tarif-Löhnen für Beschäftigte und „allgemeinen Kostensteigerungen“ begründet die Awo den Anstieg der Pflegeplatz-Eigenanteile. Zur Wahrheit gehört: 560 Euro muss Arno Helmstädt Monat für Monat für „Investitionskosten“ zahlen, ein vergleichsweise hoher Betrag. Hinzu kommen 720 Euro für Unterkunft und Essen, 1087 Euro für die Pflege. Grund für die Investitionskosten: Das Pflegeheim sei nur gemietet und nicht staatlich gefördert, so Kirstein. Der 93-Jährige würde sicher einen günstigeren Platz finden.

Das will Arno Helmstädt nicht. Leise spricht er davon, „lebensmüde“ zu sein. Dann sind seine Augen wieder hellwach. Die Politik habe doch versprochen, etwas gegen den Pflegenotstand zu tun. MV-weit stiegen zuletzt die Eigenanteile für Heimbewohner, laut Verband der Ersatzkassen auf im Schnitt 1622 Euro pro Monat. Rund 7500 Betroffene – 38 Prozent – leben Statistiken zufolge im Nordosten jetzt schon mit Sozialhilfe im Heim.

Sozialhilfe. Arno Helmstädts Block verfinstert sich. Dennoch wolle er den neuen Vertrag nicht unterschreiben. An seiner Lage ändere dies nichts, so Heimleiterin Kirstein. Wer Leistungen in Anspruch nehme, müsse auch zahlen. „Er hat nur die Wahl, auszuziehen.“

Der Staat zahlt ab 2022 zu – Rentner ist erleichtert

Politiker reden seit langem über die Notwendigkeit, die Finanzierung der Pflege zu reformieren. Die Pflegeversicherung reiche nicht, sagte MV-Sozialministerin Drese bereits im Vorjahr. Die OZ hakte immer wieder nach, berichtete im Sommer 2020 und im Frühjahr über Helmstädts Fall.

Nun die Wende. Bundestag und Bundesrat haben entschieden: Ab 1. Januar 2022 sollen Heimbewohner für reine Pflegekosten nach einem gestaffelten System weniger zahlen: im ersten Jahr 5, im zweiten 25, ab dem dritten 45, schließlich ab dem vierten Jahr 70 Prozent weniger. Der Staat gleicht aus.

Für Arno Helmstädt hieße das: eine Absenkung seines Gesamtbeitrags auf rund 1600 Euro, teilt das Schweriner Sozialministerium mit. Die OZ spricht erneut mit dem 93-Jährigen. Helmstädt kann sein Glück kaum fassen. „Das ist eine große Hilfe.“ Diesmal weint er vor Erleichterung.

Bewohner, die erst kürzere Zeit im Pflegeheim sind, müssen dagegen weiter mehr bezahlen.

Von Frank Pubantz