Rostocker Repair-Café: Hier bekommen kaputte Elektrogeräte eine zweite Chance

Rostock

Der Toaster streikt, das Radio rauscht, der Mixer dreht komplett durch? Kein Grund, die Geräte wegzuschmeißen. Im Repair-Café bekommt Defektes eine zweite Chance. Hier bringen geübte Bastler kostenlos in Ordnung, was sonst womöglich im Müll gelandet wäre. Die nächste Gelegenheit, die Hilfe der Retter in Anspruch zu nehmen, bietet sich am Donnerstag: In der Zeit von 13 bis 17 Uhr veranstaltete der Verein Societät Rostock maritim das nächste Repair-Café im ehemaligen Schifffahrtsmuseum ( August-Bebel-Straße 1). Bis 16.30 Uhr werden reperaturbedürftige Teile angenommen.

Repair-Cafés werden immer beliebter, denn sie verbinden zwei Trends: die Lust am selber Schrauben und den Wunsch, nachhaltiger und umweltbewusster zu leben. Dem Netzwerk Repaircafe.org zufolge gibt es inzwischen mehr als 2000 solcher Reparaturtreffen in Deutschland.

Das Repair-Café der Societät maritim Rostock fand 2014 erstmals statt. Seither haben die Bastler, Elektroingenieure, Radio- und Fernsehtechniker schon bei 123. Veranstaltungen ehrenamtlich Kaputtes wieder zum Laufen gebracht.

Repair-Cafés gehen auf eine Initiative von Martine Postma zurück. Seit 2007 setzt sie sich auf verschiedene Arten für Nachhaltigkeit ein. Das allererste Repair-Café organisierte sie am 18. Oktober 2009 in Amsterdam. Seither hat sich die Idee rund um den Globus verbreitet.

