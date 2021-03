Rostock

„Unser verrücktes Jahr“ – so heißt die Reportage von 37°, die heute Abend (Dienstag, 9. März) im ZDF gezeigt wird. Dafür wurden unter anderem die Restaurantbetreiber Melanie und Miro Germanotta vom „Blauen Esel“ in der Rostocker Innenstadt begleitet. Das Lokal öffnete 2019 seine Türen in der Eselföterstraße 26.

Dabei wird es um die Situation der selbstständigen Restaurantbesitzer gehen, wie sie mit dem ersten Lockdown 2020 umgegangen sind und auch um die anfängliche Erleichterung bei der Wiedereröffnung zu Ostern. Außerdem erzählen die beiden, wie ihre aktuelle Lage ist. So haben die Germanottas im Lockdown ein weiteres Projekt gewagt, mit dem sie sich und ihre Mitarbeiter über Wasser halten wollen. Um 22.15 Uhr gibt es den 30-minütigen Fernsehbeitrag zu sehen.

Paul Camper und Wäscherei in Falkensee während Corona

Neben dem Ehepaar geht es in der Reportage im ZDF auch um das Berliner Start-up Paul Camper, eine Vermittlungsplattform für Camper, die von Privatleuten an andere Privatleute vermietet werden können. Der Gründer Dirk Fehse musste wegen der schwachen Auftragslage während der Corona-Pandemie bis Juni 2020 mehr als 20 der circa 70 Mitarbeiter kündigen.

Außerdem dreht es sich in dem Fernsehbeitrag auch um den Familienbetrieb Hausmann, der eine Wäscherei in Falkensee in Brandenburg besitzt. Auch dieses Unternehmen trifft der Lockdown hart.

Mehr Informationen und die ganze Reportage gibt es bereits hier in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Von OZ