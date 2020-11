Rostock

Ihre Einkäufe für die Weihnachtszeit müssen Rewe-Kunden wohl woanders erledigen: Der beliebte Supermarkt im Rostocker Friedhofsweg wird nicht wie geplant in diesem Monat wiedereröffnet.

Im Gegenteil: Der Markt ist nach wie vor eine Baustelle. Statt frischem Obst, Kühlware und Getränken stehen hier palettenweise Zementsäcke. In der Filiale werden wahrscheinlich noch lange keine Kassen klingeln. Aufgrund eines „unvorhersehbaren Zwischenfalls“ müsse man die bisherigen Pläne zur Wiedereröffnung revidieren, teilt die Rewe-Gruppe auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG mit.

Der Markt war Ende Juni dieses Jahres geschlossen worden, um aufwendige Umbauarbeiten vorzunehmen. Doch dort, wo demnächst brandaktuelle Produkte verkauft werden sollten, wurde es zwei Monate nach Baubeginn brenzlig. „Mitte Oktober hat es auf der Baustelle gebrannt“, sagt Stephanie Behrens, die für die Region Ost zuständige Sprecherin der Rewe-Group.

Polizei ermittelt

Statt frischer Ware stehen im Markt palettenweise Zementsäcke. Der durch Löschwasser beschädigte Boden wird trockengelegt. Quelle: Ove Arscholl

Wer für das Feuer verantwortlich ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. „Eine Person hat Material angezündet. Die dadurch entstandenen Flammen beschädigten elektrische Anlagen“, erklärt eine Sprecherin der Rostocker Polizeiinspektion. Derzeit werde noch nach der Person gefahndet.

Nicht nur Elektronik wurde in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Fußboden wurde „so schwer beschädigt, dass er teilweise erneuert werden muss“, sagt Stephanie Behrens. „Aufgrund des eingedrungenen Löschwassers müssen im Markt Maßnahmen zur Trocknung veranlasst werden“, führt Behrens weiter aus. Aktuell bewerte die Fachabteilung auf Basis der erbrachten Gutachten das Ausmaß des Schadens und prüfe das weitere Vorgehen. Behrens: „Die Bauarbeiten pausieren derzeit.“

Neuer Termin steht aus

Da sich der Zeitplan für alle auf die Bodenarbeiten folgenden Gewerke unausweichlich verschiebe und mit den Fachfirmen neue Termine gefunden werden müssen, sei der ursprünglich für Ende November geplante Wiedereröffnungs-Termin nicht haltbar.

Auf der Rewe-Homepage heißt es, der Markt am Friedhofsweg sei bis 30. Juni 2021 geschlossen. Ob sich Kunden tatsächlich so lange gedulden müssen, will Pressesprecherin Stephanie Behrens nicht bestätigen. „Wann der Supermarkt eröffnen kann, lässt sich derzeit noch nicht terminieren.“

Verschobene Neueröffnung: Das sagen Kunden dazu

Für Stammkunden keine gute Nachricht. Schade findet Cathleen Schmalfeldt die verschobene Wiedereröffnung. „Ich hatte mich schon darauf gefreut. Natürlich geht jetzt die Welt nicht unter, aber der Rewe hier ist sehr praktisch für mich. Außerdem hat er schön lange auf“, sagt die 47-Jährige.

Die langen Öffnungszeiten vermisst auch Peter Heine (34) aus der KTV. Er muss nun weitere Wege gehen. „Aktuell kaufe ich in der Breiten Straße bei Edeka oder in der Friedrichstraße bei Netto ein.“ Ebenfalls in die Innenstadt weichen Jessica Liebert (22) und Heiko Barten (46) aus. „Dass das noch bis zum Sommer so sein soll, ist nicht schön – aber dafür ist dann die Vorfreude umso größer, wenn Rewe wieder öffnet.“

Auch die Mitarbeiter der Rewe-Filiale bedauern die Verzögerung. Die Marktmanagerin und ihr Team hatten sich „schon sehr auf das Wiedersehen mit den Kunden und Nachbarn gefreut“, sagt Stephanie Behrens.

Der Rewe am Friedhofsweg ist beliebt – auch weil er von 7 bis 23.30 Uhr geöffnet hat. Durch den Umbau will die Rewe-Gruppe den Supermarkt mehr zeitgemäß gestalten und den veränderten Einkaufsgewohnheiten ihrer Kundschaft anpassen. So soll dem in den vergangenen Jahren stark gewachsenen ­Frischesortiment mit Obst und ­Gemüse, regionalen Produkten, Convenience-Artikeln zum sofortigen Verzehr sowie Bio-Lebensmitteln mehr Platz eingeräumt werden.

Nummer zwei der Supermarkt-Ketten Rewe hat seinen Sitz in Köln und ist nach Edeka der zweitgrößte ­Lebensmittelhändler in Deutschland. Das Unternehmen betreibt ­etwa 3600 Märkte – neun davon in Rostock – und beschäftigt rund 140 000 Mitarbeiter.

Salat- und Sushibar geplant

Auch für Kunden soll es künftig mehr Raum geben. So ist geplant, die Gänge im Markt zu verbreitern, Regale sollen niedriger und die Filiale damit übersichtlicher werden. Insgesamt soll die Verkaufsfläche von 1500 auf 1900 Quadratmeter wachsen.

Das bietet Spielraum für weitere Extras: „Nach den Baumaßnahmen wird es eine große Salatbar geben, an der die Kunden sich ihre Mahlzeit aus grünen sowie angemachten Salaten, Nudelvariationen und vielem mehr selbst zusammenstellen können“, teilt Rewe mit. Neben einer größeren Auswahl von Fleisch- und Wurstwaren sowie Käse in Selbstbedienung werde das Angebot an den Bedientheken ausgebaut.

Ebenfalls neu: der Bistrobereich „deli am Markt“ samt Sitzbereich. Hier können sich Kunden Heiß- und Kaltgetränke schmecken lassen und ihren Appetit mit belegten Brötchen, Suppen, Pasta, Hähnchenkeulen und einem Burger stillen. Eine weitere Besonderheit im neu gestalteten Markt sei die Sushibar. Gelernte Sushi­köche bereiten dort die kleinen Reisrollen vor den Augen der Kunden täglich frisch zu, heißt es.

Von Antje Bernstein