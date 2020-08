Ein Sechs-Gänge-Menü im Picknickkorb, Musik und eine verrückte Teegesellschaft – auf all das können sich Besucher des „Picknicks im Wunderland“ freuen. Am Sonntag, dem 16. August, verwandelt sich dafür der Rostocker Rosengarten in eine fantasievolle Welt. Was sonst noch auf dem Programm steht, hat Organisatorin Charlotte Berger verraten.