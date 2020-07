Rostocker Rum erinnert an „schwarzen Tag“ für britische Seeleute

Rostock

Alkohol am Steuer ist schon lange tabu, am Steuerrad hingegen erst seit 50 Jahren: Bis zum 31. Juli 1970 war es in der britischen Marine ein fester Brauch, die Seeleute täglich mit einer Ration Rum zu versorgen, dem sogenannten Tot. Dieses runde Jubiläum würdigt jetzt die Weinhandlung Schollenberger mit einer eigenen Rumkreation: Der „Navy Rum“ soll an den „Black Tot Day“, den Tag der Abschaffung der jahrhundertealten Tradition, erinnern – wobei black, also schwarz, für die Trauer der Matrosen steht.

Bei der Präsentation – passend zum Thema auf dem Traditionsschiff in Schmarl – berichtete Frank Schollenberger über die Geschichte des Tot: „Diese Tradition lässt sich bis ins Jahr 1655 zurückverfolgen. In diesem Jahr nahmen die Briten Jamaika in Besitz und hatten damit Zugriff auf entsprechende Mengen Rum.“

Rum war wegen seines Alkoholgehalts haltbarer als Wasser und damit sicherer – zumindest hinsichtlich der Keimbelastung. Daher wurde er an Bord tatsächlich über 300 Jahre lang regelmäßig konsumiert.

Sonderedition zum Geburtstag des Seehafens

Dem Original entsprechend ist der „Navy Rum“ ein Blend, also eine Mischung, verschiedener Rumsorten, darunter auch zwei aus Jamaika. Dazu kommen noch Rum aus Mauritius sowie in Sherryfässern gelagerter aus der Dominikanischen Republik. „Das gibt dem ,Navy Rum‘ eine leichte Süße, die ihn ein wenig abrundet, aber immer noch Ecken und Kanten übrig lässt – so, wie man sich einen echten Seemann vorstellt“, verspricht Schollenberger.

Zum 60. Geburtstag des Überseehafens, der in diesem Jahr gefeiert wird, bringt Schollenberger zudem eine Sonderedition „Seehafenrum“ heraus, die ebenfalls aus Jamaika-Rum und dominikanischem aus Sherry-Fässern komponiert wurde. Beide sind in den Schollenberger-Geschäften sowie im Fachhandel zu haben.

Neue Ausstellung zeigt Rostock als Tor zur Welt

Auf dem „Tradi“ ging es am Donnerstag aber nicht nur um Alkohol: Die neue Ausstellung „60 Jahre Rostocks Tor zur Welt“ stellt Fotos aus der Bau- und Frühzeit des Seehafens Bilder nach 1990 gegenüber. „So kann man die wichtigsten Entwicklungsetappen im Zeitraffer bis zum heutigen Tag nachvollziehen“, verspricht das Schifffahrtsmuseum. Zu sehen sind unter anderem historische Schiffsbilder von Hafen-Fotograf Jürgen Sindermann. Die Schau war bereits für März geplant, fiel dann aber dem Corona-Lockdown zum Opfer.

Die "Freundschaft" und die "Georg Büchner" im Rostocker Seehafen (20. April 1973) Quelle: Jürgen Sindermann

Hafen-Geschäftsführer Gernot Tesch würdigte die Geschichte des 1960 eröffneten Hafens: „Hafen und Stadt bilden eine Symbiose. Der Hafen hat der Stadt ganz neue Möglichkeiten eröffnet.“ Schon vor Jahrhunderten sei die gute Lage als sicherer Hafen an der Unterwarnow die Grundvoraussetzung der Hansestadt gewesen.

Hafen noch immer wichtig für die Stadt

Und auch heute noch biete er Vorteile, die Rostocks Entwicklung vorantreiben, obwohl die Stadt fernab der großen wirtschaftlichen Zentren liege, so Tesch. „Bei uns sind Ansiedlungen direkt an der Kaikante möglich“, sagte Tesch mit Blick auf den Kranbauer Liebherr oder das Röhrenwerk von EEW. Zudem habe der Hafen aus DDR-Zeiten zwei große Vorteile übernommen: „Wir sind nach wie vor ein Universalhafen, in dem alles umgeschlagen werden kann und wir haben Flächenreserven geerbt, die damals weitsichtig vorgehalten wurden.“

Die Corona-Krise habe zwar für den Seehafen durchaus Einbußen bedeutet, vor allem bei der Kreuzfahrt, die komplett zum Erliegen gekommen war. Auch auf den Fähren konnten deutlich weniger Passagiere befördert werden. „Bei der Fracht liegen wir aber nur leicht im Minus, da viele Ladungsarten corona-unabhängig sind“, so der Geschäftsführer. „Ich bin hoffnungsfroh, dass wir gut durch die Krise kommen.“

Von Axel Büssem