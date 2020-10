Rostocker SPD-Fraktion fordert Nachbesserung bei Buga-Plänen

Rostock

Am 21. Oktober soll die Rostocker Bürgerschaft über die Bundesgartenschau 2025 entscheiden. Dann wird diskutiert, welche Maßnahmen sich die Hansestadt noch leisten kann – oder will. Mitglieder der SPD-Fraktion haben vorab gemeinsam mit sachkundigen Einwohnern über die Projektbausteine diskutiert und acht Vorschläge formuliert, welche die Sozialdemokraten zur Abstimmung einbringen wollen, wie der Fraktionsvorsitzende Dr. Steffen Wandschneider-Kastell mitteilt.

So soll zukünftig auf eine soziale Durchmischung im Warnowquartier, kostenfreie Durchlässigkeit des Gebiets für Pendler während der Ausstellungszeit, Erhalt von Grund und Boden im Eigentum der Stadt, den Entfall der Schnickmannbrücke und den vollständigen Abbau aller Zäune nach Beendigung der Gartenschau hingewirkt werden. Letzteres, um anders als beim Iga-Gelände von Anfang an freien Zugang zu den dann ehemaligen Buga-Bereichen zu ermöglichen.

Keiner soll sich ausgeschlossen fühlen

„Wir haben das Vorhaben Buga von Anfang an kritisch begleitet. Wir wollen uns deshalb nicht auf ein reines Durchwinken des Vorhabens beschränken, sondern mit unseren Anträgen einen deutlichen sozialdemokratischen Akzent setzen“, erklärt Wandschneider-Kastell. „Uns ist wichtig, dass sich die Rostocker insgesamt mit dem Vorhaben positiv identifizieren können und sich keiner ausgeschlossen fühlt“, sagt der Fraktionsvorsitzende weiter.

Vor allem die Fehler vergangener Zeiten, wie fehlende Durchmischung in Wohnquartieren, sollen verhindert werden, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Die SPD sehe das Potenzial zur Förderung der Stadtentwicklung im Herzen der Hansestadt und gleichzeitig die Chance auf eine echte Anbindung und weitere Aufwertung des Rostocker Nordostens. Dennoch gebe es in der Fraktion Mitglieder, die sich nicht zu einer Zustimmung zur Leitentscheidung in der Lage sehen. Grund seien Skepsis oder gar Ablehnung gegenüber Teilen der Vorhaben, der Finanzierung und der Realisierungschance.

Geringere Ausgaben für Stadtpark gefordert

Weil der Eigenanteil, der zu allen Einzelvorhaben seitens der Stadt zu den beantragten und zugesagten Fördermitteln hinzukommen muss, finanzielle Ressourcen für die kommenden Jahre bindet, müsse jedes Mitglied in der Rostocker Bürgerschaft eine sehr genaue Abwägung vornehmen und eine entsprechende Entscheidung treffen, so Wandschneider-Kastell. Aus diesem Grund solle auch eine Verschlankung des Projekts Stadtpark um etwa sechs Millionen Euro erfolgen, um unter anderem die in vielen Stadtteilen dringend benötigten Gehwegerneuerungen voranzutreiben.

„Vor allen Dingen wollen wir aber – und da sind wir uns wieder in unserer Fraktion sehr einig – eine hohe Lebensqualität aller Rostocker sichern. Auch im Falle der Ausrichtung der Buga bei uns sollen an dieser Stelle keine Abstriche gemacht werden“, meint der Fraktionsvorsitzende.

Von Susanne Gidzinski