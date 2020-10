Rostocker SPD fordert: Gebühren-Erhöhung für Sportstätten verschieben

Rostock

Die SPD-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft fordert, dass die geplante Entgelterhöhung für die Nutzung von Sportstätten und Bädern Anfang 2021 um ein Jahr verschoben wird. „Die Corona-Pandemie hat sowohl die kleinen als auch die großen Sportvereine hart getroffen“, sagt Barbara Cornelius ( SPD), Vizepräsidentin im Stadtsportbund Rostock und Mitglied im Schul- und Sportausschuss. Die Erhöhung der Gebühren sei daher für viele Klubs in der Hansestadt kaum zu bewältigen.

„Die Politik muss hier ein klares Signal der Solidarität senden“, betont Cornelius. Hintergrund: Im Jahr 2015 beschloss die Bürgerschaft, dass die Sportstättengebühren ab Januar 2016 im Fünfjahresrhythmus steigen.

Anzeige

Konkreter Zeitplan für Eishallenneubau

Gleichzeitig wollen die Sozialdemokraten die Planungen für den Neubau einer kombinierten Eis- und Schwimmhalle forcieren. Schließlich musste die in die Jahre gekommene Eishalle an der Schillingallee zuletzt aus technischen Gründen zwischenzeitlich schließen. „Bis zum August des nächsten Jahres erwarten wir von der Verwaltung einen konkreten Zeitplan für den Neubau im Rostocker Nordwesten“, sagt Fraktionschef Steffen Wandschneider-Kastell.

Die Kosten von rund 48 Millionen Euro sollen in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt werden. Den Sozialdemokraten sei bewusst, dass in Rostock derzeit viele wichtige Projekte anstehen. „Für uns als SPD-Fraktion steht jedoch fest, dass eine neue Eis- und Schwimmhalle kommen muss“, so Wandschneider-Kastell.

Von OZ