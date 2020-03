Rostock

Um Xavier Naidoo gibt es gerade heftige Diskussionen: Der Sänger hat in den Sozialen Medien ein Video gepostet, in dem er sich über Straftaten von Flüchtlingen äußert. Damit löste er nicht nur einen Shitstorm im Netz aus – sondern verlor auch seinen Jury-Job bei der RTL-Sendung „ Deutschland sucht den Superstar“. Zudem soll er für die Äußerungen eine Anzeige wegen Volksverhetzung erhalten haben.

Der jüngste Skandal war nicht die erste Entgleisung Naidoos. 2014 trat er beispielsweise bei einer Reichsbürger-Demo auf.

Xavier Naidoo sollte am 23. August nach Rostock kommen

Die Rostocker SPD fordert jetzt, das geplante Konzert des Sängers in Rostock abzusagen. Am 23. August soll Xavier Naidoo innerhalb seiner „Hin und weg“-Tour im Iga-Park auftreten. Die städtische GmbH, die den Park und damit auch die Bühne betreibt, soll den Auftritt untersagen. „Wer solche rassistischen Lügen über Menschen verbreitet, hat keinen Platz in unserer Hanse- und Universitätsstadt“, begründet Bürgerschaftsmitglied Anne Mucha ( SPD) den Vorstoß.

Leser-Umfrage: Soll der Auftritt von Xavier Naidoo in Rostock untersagt werden?

„Da sich der Veranstaltungsort im städtischen Eigentum befindet, haben wir die Möglichkeit und die Verantwortung zu entscheiden, ob wir einem Menschen, der sich so menschenverachtend äußert, unsere Veranstaltungsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Ein solches Verhalten muss Konsequenzen haben“, ergänzt Fraktionsvorsitzender Dr. Steffen Wandschneider-Kastell.

Vonseiten der Geschäftsführung der Iga GmbH gab es am Freitag keinen Kommentar zur Forderung der Rostocker SPD. Offen ist bisher auch, ob die Hansestadt dem Künstler beispielsweise Schadenersatz zahlen müsste, sofern Rostock den Auftritt von sich aus untersagt.

