Rostock

Nach genau zehn Jahren ist Schluss: Die SPD wechselt zum 1. Januar die Spitze ihrer Bürgerschaftsfraktion aus. Steffen Wandschneider-Kastell (42) – bisher Fraktionschef der Sozialdemokraten – zieht sich in die „dritte Reihe“ zurück, neuer Frontmann wird der bisherige Vize Thoralf Sens (37).

Und der designierte Neue zeigt gleich mal klare Kante: Er will für einen Ausbau des Straßenbahnnetzes kämpfen, die neue Linie vom Zoo nach Reutershagen soll endlich auf den Weg gebracht werden. „Wir müssen unsere Stadtteile aufwerten“, so Sens.

„Zu viele lose Fäden“

Sens arbeitet – wie auch sein Vorgänger – im Landesdienst, aktuell im Bildungsministerium in Schwerin. Er gilt als meinungsstark – und als jemand, der kein Problem damit hat, auch mal anzuecken. „Aber ich bin nur eines von 53 Mitgliedern in der Bürgerschaft.“ Gemeinsam mit seinen neuen Stellvertretern Stefan Posselt und Anne Mucha will er deshalb überzeugen.

Wichtiges Thema für die SPD: „Wir wollen die vielen losen Fäden in Rostock endlich zusammenführen.“ Ob beim Neubau einer Eis- und Schwimmhalle im Nordosten der Stadt, beim Theater-Neubau oder der Buga: „Was wir für Rostock wollen, wissen wir alle eigentlich. Die Projekte gibt es – aber wir diskutieren seit Jahren, bringen sie nicht zu Ende.“ Die SPD unter Sens will deshalb Dampf machen: „Damit für die Bürger etwas passiert.“ Neue „Luftschlösser“ seien mit ihm und den Sozialdemokraten nicht zu machen. „Die Haushaltslage werde ich als Haushälter immer im Blick haben.“

„Herzensthema“ ist der Straßenbahn-Ausbau: „Wir haben gesehen, wie gut jede Erweiterung den jeweiligen Stadtteilen getan hat.“ Nun sollen Reutershagen und die Gartenstadt dran sein. „Das ist mein Zuhause, da stamme ich her“, sagt Sens.

Bürger sollen über Großprojekte entscheiden

Und: Sens will die Bürgerbeteiligung stärken. „Wir haben uns als SPD damals für den Bürgerentscheid zum Traditionsschiff stark gemacht. Wir sollten bei großen Entscheidungen aber häufiger die Menschen mitbestimmen lassen.“ Das könnte die Heilung für eine „Rostocker Krankheit“ sein: „Wir diskutieren bestimmte Themen über Jahre, kommen nicht voran. Wenn die Bürger sprechen, haben wir eine klare Vorgabe.“

Ebenfalls auf der Agenda der neuen Fraktionsleitung: „Im Vergleich zu vielen westdeutschen Kommunen sieht es bei uns mit Kita- und Hortplätzen echt gut aus“, so Sens. Das Aber: „Auch bei uns gibt es noch Lücken. Eltern in der KTV oder auch der Südstadt finden vor Ort kaum noch freie Plätze. An das Thema müssen wir ran.“

Wandschneider-Kastell will weitermachen

Sein Vorgänger Wandschneider-Kastell bleibt in der Bürgerschaft, will sich verstärkt der Sacharbeiten in den Fachausschüssen widmen. Nach zehn Jahren sei es Zeit für einen Wechsel an der Fraktionsspitze. „Mein Kind wird jetzt ein Jahr alt – und das Ehrenamt als Fraktionschef fordert viel Zeit. Ich möchte mich ein wenig mehr der Familie widmen“, sagt er aber auch.

Einer seiner größten Erfolge: „Es ist uns als Bürgerschaft in Gänze gelungen, den Dauerstreit mit der Verwaltung und dem damaligen OB zu beenden, uns wieder auf Rostocks Nöte zu konzentrieren.“

Von Andreas Meyer