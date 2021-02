Warnemünde

Wie ein leeres, überdimensionales Hamsterrad thronen 120 Tonnen weiß getünchter Stahl hinter dem Warnemünder Bahnhof. Das kreisrunde Monument will sich endlich wieder drehen so wie der Rest der Welt, der nur darauf wartet, dass normales Leben wieder Einzug halten darf.

Still und leise rostet der Koloss vor sich hin, denn Stillstand ist auch für ein Riesenrad nicht gut. Katrin Geisler, Schaustellerin aus Leidenschaft, treibt es die Tränen in die Augen, wenn sie ihren Besitz langsam vor sich hinrosten sieht. „Natürlich wäre es auch für das Riesenrad gut, es wäre in Bewegung. Der Tüv steht auch vor der Tür, das sind erhebliche Kosten.“

Die Schausteller fühlen sich vergessen

Der Lockdown trifft die Schaustellerbranche hart. Von der Wirtschaft fühlen sie sich vergessen. Auch die Überbrückungshilfen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die Berechnungsgrundlage ist für Saisonbetriebe nicht praktikabel. „Besser wäre es gewesen, die Überbrückung würde anhand eines Jahresdurchschnitts berechnet und nicht anhand einzelner Monate.“

Normalerweise überbrücken die Schausteller die mageren und kalten Monate mit den Einnahmen aus Weihnachtsmärkten, doch auch diese durfte es nicht mehr geben. „Wir konnten keine Rücklagen bilden, um die anfallenden Kosten zu decken.“ Selbst wenn das Riesenrad und der gesamte Betrieb stillsteht, laufen Kosten und Kredite natürlich weiter. Und die sind bei großen Fahrgeschäften, Platzmieten, Lkw und Reparaturen zur Erhaltung erheblich.

Katrin Geisler, Schaustellerin mit Herzblut, würde gerne, aber darf nicht Quelle: Dietmar Lilienthal

„Wir machen alles mit Herzblut“

„Wir Schaustellerbetriebe brauchen Planungssicherheit, wir wollen dem Staat nicht auf der Tasche liegen“, sagt Franziska Geisler, die mit ihrem Mann Fredi zusammen schon in siebter Generation leidenschaftliche Schausteller sind. „Wir arbeiten in der Saison fast rund um die Uhr. Da kommt das Privatleben und die Freizeit oft zu kurz. Aber wir machen alles mit ganz viel Herzblut.“

Das spüren auch die Kunden und Gäste, die „mit uns geweint haben, als wir Anfang November ganz zumachen mussten.“ Bis heute wissen die Schausteller nicht, wie es weitergehen soll. In dem Phasenmodell für den sicheren Neustart 2021 in MV für eingeschränkte und geschlossene Betriebe sind die Schausteller nicht aufgeführt.

Die Familie gibt Halt und Kraft

Auch Marco Welte, ebenfalls Schausteller aus Rostock, kämpft. 2019 noch kaufte er zurzeit des Weihnachtsmarktes ein neues Karussell, eines, das es derart nur zweimal in Deutschland gibt und sehr wartungs- und zwangsweise kostenintensiv ist. „Du kaufst ein sehr teures Karussell und dann kannst du kein Geld verdienen.“ Mit diversen Aushilfsjobs, unter anderem bei der Stadtentsorgung, versuchen sich Weltes über Wasser zu halten. „Wir nehmen alles an, was wir kriegen können. Es ist eine sehr schwere Zeit“, sagt Marco Welte bedrückt. „Nur mit der Kraft der Familie funktioniert das.“

Katrin Geisler und auch ihre Tochter, die mit einem eigenen Puppenspielerbetrieb selbstständig ist, kämpfen ums nackte Überleben. Dank dem gegenseitigen Halt in der Familie und starken Nerven harren sie noch der Dinge. Auch Erinnerungen an kurze, aber schöne Episoden. „Juli 2020 hatten wir hier hinter dem Bahnhof in Warnemünde eine kleine Corona-Insel installiert, mit Palmen und Liegestühlen. Wer wollte, konnte ein Frühstück mit oder ohne Champagner im Riesenrad buchen und eine Stunde mitfahren.“ Auch viele Heiratsanträge im Riesenrad gab es letztes Jahr, geplante und spontane.

Franziska Geisler in ihrem Zuckerwagen, sie möchte für Kinder endlich wieder Zuckerwatte drehen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Stets habe sie das Hygienekonzept eingehalten und alles beachtet, was es zu beachten gab. Trotzdem durften die Fahrten mit dem Riesenrad an frischer Luft nicht weitergeführt werden. „Wir setzen sowieso nur zwei Personen gemeinsam in eine Gondel, die sich kennen.“ Es hilft nichts, das Rad steht still und mit ihm das Herzblut der Familie Geisler. „Aufgeben ist keine Option“.

Von Anja von Semenow